PSG: "Pas d'arrivée si pas de départ", Galtier très clair sur le mercato hivernal parisien

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, ne souhaite pas renforcer son effectif lors du mercato d’hiver à moins d’un départ. Il ferme notamment la porte à un défenseur central, qui était une priorité en été.

Il ne devrait pas y avoir de nouveau feuilleton Milan Skriniar au PSG cet hiver. Ardemment courtisé par le club parisien l’été dernier, le défenseur slovène était finalement resté à l’Inter Milan, faute de finances suffisantes pour contenter les dirigeants lombards. Cela n’avait pas interrompu les rumeurs sur un possible transfert en janvier. Christophe Galtier a finalement fermé la porte à cette hypothèse ce vendredi à deux jours de l’ouverture du mercato. Recruter un défenseur "n’est plus d’actualité", a lancé l’entraîneur parisien.

>>> Toutes les infos sur le PSG

Galtier ne veut pas bloquer Bitshiabu

"Nous avons un jeune joueur, El Chadaille (Bitshiabu, 17 ans), qui a joué son premier match face à Strasbourg au poste de latéral gauche même s’il était plus un troisième défenseur central en seconde période, a souligné le technicien en conférence de presse à deux jours du déplacement à Lens, dimanche (20h45, 17e journée de Ligue 1). Il a un potentiel énorme, nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui. Aller chercher un défenseur supplémentaire à cette période, ce serait lui bloquer l'espace. Ce n’est pas dans ma volonté, ni dans celle de Luis Campos (conseiller sportif du club, ndlr). C'est une volonté du club de promouvoir nos jeunes talents que nous avons, sachant que nous allons avoir le retour de Presnel Kimpembe dans quelques semaines."

>> Suivez toutes les infos et rumeurs du mercato EN DIRECT

Ce dernier se remet d’une blessure au tendon d’Achille droit qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le joueur va enchaîner les soins et les entraînements personnalisés lors des quatre prochaines semaines, a indiqué le club dans un communiqué médical mardi.

"Pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ"

Si Galtier ne compte pas renforcer son arrière garde, il n’attend pas plus de changement dans les autres lignes. "Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai, a-t-il lancé. Un mercato reste un mercato. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ, les choses sont claires. Je suis en relation permanente avec Luis Campos. A l'heure actuelle, on n’a pas eu de joueurs qui ont demandé à aller voir ailleurs, ça veut dire qu'ils sont bien ici. Mais ce n'est que l'ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs pendant cette période. On verra comment les choses évoluent. J’ai un groupe qui travaille très bien depuis la reprise en juillet. Il peut se présenter à un moment un joueur qui n’est pas satisfait de son temps de jeu ou qui n’est pas très heureux. On discutera les uns et les autres pour voir les possibilités. Mais, je le répète, à mon sens, il n’y aura pas d’arrivée, s’il n’y a pas de départ."