Mercato: Koundé rejoint officiellement le Barça

Après plusieurs semaines de négociations intenses entre le FC Séville et le Barça, l'international français Jules Koundé vient de parapher ce mercredi son contrat avec le club catalan. Xavi tient enfin son renfort prioritaire en défense centrale.

Jules Koundé va rester en Liga. L'international français (11 sélections), dans le viseur de plusieurs écuries européennes dont Chelsea - qui semblait prêt à lui offrir un pont d'or pour l'attirer dans ses filets - n'avait pourtant qu'une seule option en tête : celle du Barça. Et l'envie du joueur de 23 ans d'évoluer chez les Blaugranas va prendre forme. Ce jeudi, il s'est engagé avec le club catalan. L'opération est estimée autour de 50 millions d'euros + 10 de bonus. Bordeaux, son club formateur, percevra 20% du montant à la revente après l'avoir vendu 25 millions au FC Séville en 2019, soit 5 millions pour les Girondins.

> Suivez toutes les infos transferts sur RMC Sport

Priorité de Xavi, Koundé ne se voyait qu'au Barça

Arrivé à Séville à l'été 2019 en provenance donc de Bordeaux, Koundé a pris le pas du haut niveau avec le club andalou. Pour sa première saison en Liga, le Parisien de naissance soulève la Ligue Europa en battant l'Inter Milan en finale à Cologne (3-2). Le défenseur formé aux Girondins découvre également la Ligue des champions, tout en parvenant à s'imposer dans le système de Julen Lopetegui. En parallèle, à l'été 2021, il est retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro avec les Bleus.

Depuis plusieurs semaines, le mano-a-mano entre les Blues et les Blaugrana pour s'attacher ses services était féroce. À la recherche d'au moins deux centraux, Thomas Tuchel avait jeté son dévolu sur le Français et était prêt à mettre 65 millions d'euros sur la table. Mais les Londoniens ont vu le Barça se positionner sur le dossier, à la faveur d'un gros forcing de Xavi, qui avait ciblé Koundé comme cible prioritaire. Un positionnement qui a tout changé pour Koundé, désireux de rejoindre le club catalan. Dès lors, il a tout fait pour temporiser, le Barça devant mobiliser les fonds et la masse salariale nécessaires avant de s'activer.

Finalement, le dénouement a eu lieu ce jeudi. L'ancien bordelais a su se montrer patient et va rejoindre très prochainement Ousmane Dembélé et les autres stars du Barça. De là à espérer voir le joueur tricolore disputer le dernier match amical de la tournée américaine du club catalan, ce dimanche face aux New York Red Bulls ?