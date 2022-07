PSG: la colère de Kurzawa contre un compte Twitter qui le trolle à cause de son temps de jeu

Placé sur la liste des transferts par le PSG, Layvin Kurzawa n'a plus joué avec le club parisien en compétition officielle depuis presque un an. Chambré sur Twitter à propos de son statut, le défenseur français s'est emporté.

Placé sur la liste des transferts par Luis Campos au PSG, Layvin Kurzawa a été invité à trouver une porte de sortie... en vain pour le moment. Son salaire de près de 500.000 euros par mois a de quoi décourager les prétendants et lui-même ne semble pas pressé de quitter la capitale.

Un compte parodique s'en est pris à lui sur Twitter, en écrivant: "Layvin Kurzawa par rapport à sa mise à l'écart au PSG: 'Tant que les zéros entrent sur le compte, on prend, ça me laisse plus de temps pour la musculation et les loisirs'." Une blague pas du tout du goût du principal interessé, qui a séchement répondu: " Ça vous amuse de raconter de la merde!! Et puis il faut savoir que c’est un faux compte. Merci."

Sous contrat jusqu'en 2024

Initialement sous contrat jusqu'en 2020, Layvin Kurzawa avait vu son bail être prolongé par Leonardo (directeur sportif du PSG à l'époque) jusqu'en 2024. Une décision qui avait interrogé puisque l'ancien joueur de l'AS Monaco ne jouait déjà plus beaucoup à cette époque. Layvin Kurzawa lui-même s'était dit "surpris" selon des propos rapportés par Le Figaro.

Il reste donc deux ans de contrat au latéral parisien et pour l'instant, aucune solution ne semble avoir été trouvée. Layvin Kurzawa n'a plus joué avec le PSG en compétition officielle depuis le Trophée des champions contre Lille le 1er août 2021, perdu 1-0.