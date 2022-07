PSG: "Je vais tout faire pour aider l'équipe", Sarabia ne pense pas à un départ

Prêté la saison dernière au Sporting, où il s'est montré très efficace, Pablo Sarabia est revenu à Paris cet été avec de grosses ambitions. L'Espagnol, qui estime être "dans la meilleure période" de sa carrière, est prêt à se battre pour avoir sa place.

Il n’a visiblement pas prévu de refaire ses valises. Revenu cet été au PSG après une belle saison en prêt au Sporting Portugal (21 buts et 9 passes décisives en 45 apparitions toutes confondues), Pablo Sarabia se veut ambitieux. Oui, il estime avoir son mot à dire malgré la grosse concurrence en attaque.

"Le plus important pour une équipe c'est d'avoir 15, 16, 17 joueurs prêts à jouer, au même niveau, car il y a beaucoup de matchs, explique-t-il dans un entretien donné ce vendredi à l’AFP. Tout le monde va être nécessaire, donc je serai prêt pour cela. Il y aura des matchs que je commencerai en tant que titulaire, il y aura d'autres matchs dans lesquels je commencerai en tant que remplaçant. Mais je crois qu'il faut être prêt."

"Je suis dans la meilleure période de ma carrière"

Contrairement à certains éléments jugés indésirables comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum, poussés dehors par la direction parisienne, Sarabia a bien été convoqué pour la tournée au Japon. Il a même disputé 45 minutes mercredi lors de la victoire face au Kawasaki Frontale (2-1). "J'ai passé une très bonne saison au Sporting Portugal, j'ai pris beaucoup de plaisir, dit-t-il à l’AFP. J'ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. La saison dernière, j'ai atteint mon objectif qui était de me sentir bien, de continuer à grandir."

Acheté 18 millions d’euros au FC Séville il y a trois ans, et sous contrat jusqu’en 2024, l’ailier espagnol (30 ans) semble prêt à se battre pour une place de titulaire, ou au moins pour intégrer la rotation sous les ordres de Christophe Galtier. "Il était clair pour moi que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d'être ici, d'avoir fait mon travail et de pouvoir continuer à progresser, insiste-t-il. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l'enthousiasme, des buts, des passes décisives. Je vais tout faire pour aider l'équipe, ce qui est le plus important pour gagner des titres."

Comme expliqué par RMC Sport, l'Atlético s'était positionné en juin sur l'ancien joueur du Real, en évoquant la possibilité d'un prêt avec option d'achat.