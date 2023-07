PSG: la presse espagnole lance le compte à rebours pour l'opération Mbappé au Real

Quelle que soit l'issue, l'épilogue du feuilleton Mbappé approche, annonce la presse espagnole. Le Paris Saint-Germain met la pression à son attaquant depuis plusieurs jours pour l'inciter à partir s'il persiste dans sa volonté de ne pas prolonger.

"Le compte à rebours est lancé, et il accélère." La presse espagnole est en ébullition. Le cas Kylian Mbappé continue de faire tourner des têtes en Espagne, où on affirme que la très hypothétique signature du Français en faveur du Real Madrid entre dans la phase finale, selon AS. "Ce qui s’est passé ces dernières heures incite à une résolution rapide", croit savoir le quotidien d'obédience madrilène, qui fait référence à la pression exercée par le PSG dans les médias, pour enjoindre Mbappé de prolonger rapidement son contrat.

Mbappé prêt à rester sur le banc

Pour le journal numérique El Espanol, "il ne reste plus qu'une seule question en suspens dans l'effectif du Real Madrid, celle de savoir si quelqu'un va récupérer le 'n°9'." Citant Mbappé comme la seule piste, El Espanol affirme que le Real Madrid "pourrait conclure l’affaire dans les prochaines semaines". En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans un an, Mbappé a mis le feu à la capitale en annonçant qu’il refusait de lever l’année supplémentaire qui figurait dans son contrat, ouvrant la porte à un départ libre l’année prochaine. Ce que le PSG refuse.

"C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte", a fait savoir le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi mercredi dernier, en conférence de presse. Mais le club de la capitale a-t-il vraiment la main dans ce dossier ? Daniel Riolo ne le croit pas. Si Mbappé a envie de rester, le droit contractuel est de son côté. "Mbappé sera au PSG la saison prochaine, a-t-il annoncé dans l’After lundi soir. Est-ce que c’est une info? Oui. […] Même s’ils (les dirigeants parisiens, ndlr) assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation."