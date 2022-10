PSG: la réaction amusée de Mbappé à la question "Liverpool ou Real Madrid ?"

Kylian Mbappé a été interrogé, mercredi lors de sa rencontre avec des enfants avec son association "Inspired by KM", sur sa préférence entre Liverpool et le Real Madrid, deux courtisans de longue date du joueur, qui souhaite quitter le PSG.

Il n’était pas question de football pour Kylian Mbappé, mercredi lors de sa visite aux arènes de Nîmes pour rencontrer des enfants dans le cadre de son association "Inspired by KM". Mais l’actualité s’est rapidement invitée à la fête. L’attaquant du PSG, dont les velléités de départ avaient filtré dans la presse la veille, a été interrogé par un enfant sur sa préférence entre le Real Madrid et Liverpool, deux courtisans de longue date du joueur.

Un grand sourire mais pas de réponse

Ce dernier a affiché un large sourire face à l’audace de son interlocuteur mais il n’y a pas répondu. Au micro, l’organisateur a rappelé aux participants que la star française ne répondrait à aucune question en rapport avec son avenir. Il a finalement orienté le micro vers le célèbre humoriste Jamel Debbouze qui participait à cet évènement nommé "Les rencontres inspirantes".

Lundi, RMC Sport et de nombreux médias français et espagnols ont révélé que le champion du monde 2018 souhaitait quitter le PSG au plus vite en raison des promesses non tenues par la direction du club lors de sa prolongation de contrat. Mercredi, Mediapart a révélé que le PSG aurait contracté les services d’une agence de communication pour mener des campagnes d’influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux, notamment contre Mbappé.

Une information qui aurait accentué l’envie du joueur de quitter le club au plus vite. Mais il n’a pas du tout évoqué ce sujet devant les enfants, mercredi. Il a plutôt délivré des messages positifs en les invitant à croire "en leurs rêves". Il a tout de même répondu à une question sur ses objectifs sportifs à court terme. "Pour l'instant, une deuxième Coupe du monde. Après, je ne sais pas." Après, ce sera peut-être le Real Madrid ou Liverpool.