PSG: le Bayern Munich penserait à Kehrer

Selon Sport Bild, le Bayern Munich aurait ciblé Thilo Kehrer pour renforcer son arrière-garde, en cas de départ de Niklas Süle d’ici la fin du mercato. Le défenseur du PSG est également pisté par Leverkusen, qui a ouvert des discussions avec Paris.

Thilo Kherer a décidément la cote dans son pays. Selon Sport Bild, le défenseur du PSG serait dans les petits papiers du Bayern Munich. Le géant de Bundesliga envisagerait de recruter l’international allemand (9 sélections) d’ici la fin du mercato, afin de renforcer son arrière-garde. Après avoir perdu David Alaba (Real Madrid) et Jérôme Boateng (sans club), qui sont allés au bout de leur contrat, le club bavarois pourrait également se séparer de Niklas Süle. A un an de la fin de son contrat, le roc de 25 ans n’est pas certain de poursuivre son aventure au Bayern, où il est arrivé en 2017 en provenance d’Hoffenheim (20 millions d’euros).

Au fil des mois et de ses blessures récurrentes, la cote du joueur de la Nationalmannschaft (32 sélections, 1 but) aurait un peu baissé en Bavière. Les champions d’Allemagne seraient prêts à le laisser filer contre une offre d’environ 30 millions d’euros. Une autre option consisterait à le prolonger sur une courte période, ce qui ne conviendrait pas forcément au colosse d’1,95m. S’il venait à partir, l’option Kehrer pourrait alors être sérieusement étudiée.

Leverkusen négocie avec le PSG

En attendant, le joueur de 24 ans est en partance du PSG, où son temps de jeu s’annonce fortement réduit cette saison avec les recrutements de Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Sans parler de la montée en puissance d’El Chadaille Bitshiabu (16 ans), qui vient de signer son premier contrat professionnel. Dans ce contexte, le Bayer Leverkusen s’intéresse de près à Kehrer, recruté il y a trois ans à Schalke 04 (37 millions d’euros) et sous contrat jusqu’en 2023.

Des discussions ont été entamées au sujet du joueur formé à Stuttgart, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit. Mais son salaire important s’annonce comme un frein à l’opération, sachant que Leverkusen n’entend pas faire de folies pour un joueur dont la cote est estimée à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.