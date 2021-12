PSG: le message de Rothen à Mbappé sur son avenir

Dans l'émission Rothen s'enflamme, ce mardi sur RMC, Jérôme Rothen a envoyé un message à Kylian Mbappé et demande à ce que le joueur du PSG se positionne rapidement sur son avenir, afin qu'il ne soit pas au coeur des critiques.

"Mon appel, il est simple." Ce mardi soir, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a demandé à Kylian Mbappé de mettre les choses au clair quant à son avenir avant la confrontation contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Club que l'international français avait failli rejoindre lors du dernier mercato estival.

"Kylian, il faut que tu clarifies ta situation"

Libre de tout contrat après le 30 juin 2022, l'attaquant du PSG ne devrait rien annoncer concernant son avenir avant le 8e de finale selon nos informations. Mais cette situation agace Jérôme Rothen, qui aimerait que l'attaquant soit plus clair. "Kylian, il faut que tu clarifies ta situation, parce que ça va te pourrir la vie", lance-t-il directement au concerné.

Et de s'expliquer: "Vous rigolez, mais c'est le cas. Depuis le tirage au sort, on a vu les choses monter. On est à deux mois du match contre le Real Madrid et déjà, il n'y a que des sujets autour de Mbappé : comment il va être, comment ceci, cela... Tout va être analysé, il va être épié en long, en large et en travers au mois de janvier et février. Imagine la semaine avant, les débats seront à base de 'Est-ce qu'il sera dispo? Est-ce qu'il sera à fond? Est-ce qu'il va gérer?'"

Pour l'ancien international français, Kylian Mbappé doit annoncer sa décision pour son bien, afin d'éviter d'autres critiques quand viendront les rencontres face au Real Madrid, le 15 février pour l'aller et le 9 mars 2022 pour le retour. "Imagine juste qu'il ait un petit pépin physique et que ça l'empêche de jouer, toutes les critiques vont fuser. D'un côté comme de l'autre, il a tout à perdre, estime Jérôme Rothen. Soit les gens vont lui en vouloir d'une certaine façon à Madrid, s'il a décidé de jouer là-bas. S'il n'est pas bon, à Paris on va lui dire qu'il n'a pas voulu se donner à fond pour éliminer le Real Madrid. Quoi qu'il se passe ça sera analysé et il y aura beaucoup de critiques." Puis il relance encore son appel au champion du monde: "La meilleure façon d'aténuer tout ça, c'est d'être plus clair avec tout le monde."

Un Euro raté, déjà par manque de clarté ?

Selon Rothen, les performances de Mbappé durant l'Euro, qu'il juge globalement décevantes, sont aussi dûes à ce manque de transparence sur son avenir à l'époque. "Il n'a pas été clair avant l'Euro, et beaucoup de choses se sont dites sur lui, son état d'esprit et son égo." Jérôme Rothen admet lui-même avoir tenu quelques-unes de ces critiques, déconstruites entre temps grâce à des échanges avec le joueur, notamment lors de l'interview pour RMC Sport. Mais il reste convaincu: "A l'Euro, s'il avait communiqué différemment et s'il avait éclairci sa situation personnelle, en club et même en équipe de France par rapport à son statut, il aurait réussi différemment."