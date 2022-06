PSG: le petit geste de la mère de Mbappé en faveur de Neymar

Alors que la possibilité d’un départ de Neymar du PSG prend de l’épaisseur, la mère de Kylian Mbappé semble plutôt favorable pour conserver le Brésilien dans les rangs parisiens, comme en atteste son activité sur les réseaux sociaux.

Ce n’est qu’un tout petit like sur Twitter. Mais il donne une légère orientation sur ce qui pourrait devenir le dossier brûlant de l’été au PSG: un possible départ de Neymar. Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé a "aimé" un message d’un fan demandant à son fils de convaincre le Brésilien de rester dans la capitale française. Son geste sur les réseaux sociaux est évidemment à titre personnel même si Fayza Lamari partage principalement des informations en relation avec l’actualité de son fils sur son compte.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le like de la mère de Kylian Mbappé pour que Neymar reste © Capture Twitter

Elle s'était notamment félicitée, il y a quelques semaines, de mesures prises contre les paris sportifs, auxquels son fils est opposé. C’est d’ailleurs l’un des points d’achoppement avec la Fédération française de football sur la question des sponsors en équipe de France. Ce like en faveur de Neymar donne une simple indication alors que les doutes enflent sur la suite de l'aventure de l'ancien joueur du Barça avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi, président du club, a récemment entretenu le doute sur l’avenir de la star brésilienne, sous contrat jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet.

Selon les informations de RMC Sport, ces propos ont été mal vécus par le clan de Neymar. Le joueur, qui ne souhaitait pas quitter le club en fin de saison, a revu sa position et étudie depuis la possibilité de changer d’air. En privé, il n’a jamais caché qu’il avait besoin de se sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de lui-même. Sauf qu’au PSG, on ne cache plus qu’on ne s’opposerait pas à un départ du n°10. Sans, non plus, avoir ouvert pleinement la porte lors des premiers rendez-vous avec ses proches.

Jeudi, Thiago Silva, son ancien partenaire à Paris, l’a invité à le rejoindre à Chelsea, l’un des très rares clubs à la capacité financière pour tenter de le faire venir. Selon UOL Esporte, le père de Neymar aurait indiqué que ces rumeurs de départ étaient infondées.