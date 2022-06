PSG: selon la presse brésilienne, le père de Neymar dément les rumeurs de départ

Contacté par Santos, ancien club de Neymar, le père de l’attaquant parisien aurait nié un départ de son fils du PSG, d’après la presse brésilienne. Même si la réflexion autour d’un transfert est bien ouverte, selon nos informations.

Le clan Neymar réagit aux rumeurs de départ. Au Brésil, Santos a contacté le père du joueur pour le sonder indique UOL, rêvant sans doute d’un retour du joueur dans son club formateur. Ce à quoi Neymar Sr aurait répondu que ces informations seraient fausses, toujours selon le média brésilien. L’attaquant du PSG aurait également démenti tout départ à ses proches.

Le président de Santos indique que "des actions sont en cours", sans en dire plus

Andres Rueda, président de Santos, aurait été beaucoup sollicité ces derniers jours, voyant l’avenir du joueur qui pourrait s’éloigner de Paris. Le dirigeant, à qui on a demandé de "faire quelque chose", s’est exprimé ce mardi comme le relaye le média brésilien. "Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 100 messages parlant de Neymar", a-t-il indiqué, ajoutant que "des actions sont en cours" sans vouloir en dire plus. Le club estimerait que l’international de 30 ans ne quittera pas l’Europe en cas de départ.

Pour rappel, selon nos informations, la réflexion est bel et bien ouverte pour un départ du numéro 10 après les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien. Le joueur comme le PSG ne seraient désormais pas opposé à un transfert, même si les candidats sérieux pour l’enrôler devraient se faire assez rares.