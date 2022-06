Mercato: "Il faut qu’il vienne", Thiago Silva invite Neymar à le rejoindre à Chelsea

Thiago Silva (37 ans), défenseur de Chelsea, a invité Neymar (30 ans), son ancien partenaire au PSG, à le rejoindre à Chelsea alors que la porte à un départ de Paris n’est pas fermée pour le milieu offensif.

Les doutes entourant l’avenir de Neymar (30 ans) au PSG font quelques envieux. Thiago Silva (37 ans), son partenaire en sélection et ancien coéquipier au PSG, s’est mué en intermédiaire pour pousser le meneur du PSG à le rejoindre à Chelsea, mardi en marge d’un évènement à Recife. Le défenseur répondait aux questions de médias présents pour l’occasion.

"S’il part, il doit venir ici"

"Il faut qu’il vienne à Chelsea, a-t-il lancé en souriant. S’il part, il doit venir ici. Il n'y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l'instant, je ne sais rien. Mais j'espère que cela concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations."

L’ancien joueur du FC Barcelone sera sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG au 1er juillet, selon L’Equipe qui explique qu’une option d’un an supplémentaire s’activera à cette date. En fin de saison dernière, Neymar avait clamé son intention de rester dans la capitale française au terme d’une nouvelle saison décevante mais achevée sur une note plutôt positive. Depuis, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a donné des interviews à plusieurs médias dans lesquelles il a laissé planer le doute sur l’avenir de sa star au club.

La réflexion d’un départ est engagée au PSG

Selon RMC Sport, ces propos n’ont pas plu au Brésilien et à son clan. La réflexion pour un départ est engagée du côté du joueur et du club. En privé, le Brésilien n’a jamais caché qu’il avait besoin de se sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de lui-même. Sauf qu’au PSG, on ne cache plus qu’on ne s’opposerait pas à un départ du n°10 sans, non plus, avoir ouvert pleinement la porte lors des premiers rendez-vous avec ses proches.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le prix du transfert et son salaire imposant réduisent le nombre de potentiels prétendants pouvant l’accueillir. Chelsea et son nouveau propriétaire milliardaires Todd Boehly en font partie. Thiago Silva verrait d’un bon œil de retrouver son compatriote côtoyé pendant trois saisons à Paris. A Londres, un autre homme connaît bien et apprécie Neymar: l’entraîneur Thomas Tuchel.