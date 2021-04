PSG: "Il peut être le prochain Ballon d’or", le joli message de Lingard pour Mbappé

Prêté par Manchester United à West Ham depuis le mois de janvier, Jesse Lingard a confié son ressenti sur la course au Ballon d’or cette année. L’occasion de faire l’éloge de Kylian Mbappé.

De retour au premier plan depuis le début de son prêt à West Ham lors du mercato hivernal, Jesse Lingard a inscrit neuf but et délivré quatre passes décisives en dix matchs de Premier League. Interrogé par la chaîne YouTube Presenting, le milieu offensif a salué les performances de Kylian Mbappé qui ne cesse de l’impressionner cette saison avec le PSG. A tel point qu’il verrait bien le Français se mêler à lutte pour le Ballon d’or en fin d’année.

"Il est tellement rapide. Je ne le connais pas personnellement mais de ce qu’on voit c’est un énorme footballeur, s’enthousiasme le joueur des Hammers. Le monde est à ses pieds. Je pense que s’il continue comme cela, la façon dont il joue, il peut être le prochain Ballon d’or."

Lingard "De bonnes vibes" émanent de Neymar et Mbappé

L’Anglais de 28 ans, qui a notamment eu à gérer des moments compliqués avec la dépression de sa mère, se fait une très belle impression de Kylian Mbappé et de son association avec Neymar. Jesse Lingard a reconnu avoir une bonne image des deux stars parisiennes grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux.

"Il (Kylian Mbappé) a l’air d’être un gars sympa hors du terrain. J’ai vu quelques 'stories' sur Instagram de lui et Neymar qui s’amusent toujours ensemble, a encore expliqué le joueur aux plus de sept millions d’abonnés sur Insta. Et comme j’ai dit, il émane de bonnes vibes et de la positivité de leur part. C’est cool."

De la bonne humeur sur les réseaux sociaux et des performances exceptionnelles sur le terrain, Kylian Mbappé fait déjà partie des grandes stars de la planète foot cette saison.

Avec une telle visibilité et avec déjà 35 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant du PSG ne devrait pas être très loin de la première place au classement du Ballon d'or en fin de saison. De nouveauxexploits en Ligue des champions, et la demi-finale à venir contre Manchester City pourrait encore lui donner une chance de s'en rapprocher.

