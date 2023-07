Mercato: le PSG rejette d'éventuelles négociations pour Marquinhos

Malgré l’intérêt de trois clubs dont Al-Nassr en Arabie saoudite, le Paris Saint-Germain n’entend pas discuter en vue d’un départ de son capitaine brésilien Marquinhos au mercato d’été.

Paris tient à son capitaine. Alors que le dossier Marco Verratti semble être en suspens, le Paris Saint-Germain prend le temps de rejeter des négociations éventuelles pour un joueur: Marquinhos. Le défenseur de 29 ans a récemment reçu les intérêts de trois clubs. Parmi eux, Al Nassr s'est rapidement montré très intéressé par le capitaine parisien.

>> Le mercato en direct

Il veut rester

Mais le club de la Capitale se montre intransigeant : il n'ouvre pas la porte à un départ de Marquinhos. Pour la direction du PSG sa situation est très claire, il veut et va rester à Paris alors que son nouveau contrat court jusqu'en juin 2027.

L'analyse de la défaite du PSG face à Osaka : une défense moyenne, un niveau qui peut inquiéter à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1 – 28/07 10:51

Du côté départs, le PSG a officialisé celui de Mauro Icardi, transféré définitivement à Galatasaray et accueilli comme un roi par les fans turcs dans la nuit de vendredi à samedi. Le jeune milieu de terrain Junior Dina Ebimbe et le défenseur El Chadaille Bitshiabu ont rejoint l’Allemagne, respectivement à l’Eintracht Francfort et au RB Leipzig. Même destination pour Xavi Simons mais sous la forme d’un prêt. Ayman Kari est prêté à Lorient.