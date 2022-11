PSG: Luis Campos conditionne le mercato hivernal à la Coupe du monde

Présent à Nyon pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Luis Campos s'est exprimé sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes après la Coupe du monde. Un évènement qui sera déterminant pour les éventuelles cibles parisiennes.

Le PSG sait désormais à quoi s'attendre. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a réservé le Bayern Munich pour les Parisiens au mois de février et mars. Des retrouvailles presqu’attendues puisque les probabilités avant le tirage étaient fortes que le chemin de ces deux-là se croise de nouveau. Les hommes de Christophe Galtier ont dû faire preuve de patience avant d’être servi puisque l’affiche a été la dernière à sortir des boules.

Si la double confrontation aura lieu dans plus de 100 jours en raison de la Coupe du monde au Qatar, Luis Campos estime que la compétition servira pour tous les clubs qui veulent se renforcer au mercato. "La Coupe du monde conditionne beaucoup nos études sur le mercato", a confié le conseiller football au micro de RMC Sport, qui évoque notamment de possible blessures lors des semaines d'absence des joueurs. "On est prêt pour tout ce qui peut se passer dans le Mondial pour après, si besoin aller au mercato d'hiver."

Défaite en finale en 2020 mais revanche l'année suivante

Mais Paris sait battre le Bayern, comme ce fut le cas lors de leur double confrontation épique en quarts de finale en 2021 avec une victoire sous la neige à l’aller en Bavière (2-3) avant un retour sous tension au Parc des Princes (défaite 0-1). Cela avait en partie lavé l’immense déception quelques mois plus tôt de la défaite en finale de la compétition (1-0) face au Bayern sur un but de Kingsley Coman, en conclusion du Final 8. C’est d’ailleurs avec ce sentiment de revanche que Paris abordera ce nouveau choc.

Luis Campos semble bien décider à activer ce levier auprès des joueurs. "Une finale c’est plus marquant et pour ces joueurs, c’est une grande opportunité de corriger ça. C’est l’occasion de faire une grande démonstration à l’Europe que nous sommes la meilleure équipe du monde avec un grand coach et de grands joueurs", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

Cela promet des étincelles face à l’actuel leader de la Bundesliga, qui a su conserver ses standards très élevés malgré le départ de son serial buteur Robert Lewandowski et de nombreuses absences (dont celle de Lucas Hernandez).