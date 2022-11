Ligue des champions: pour Campos, le PSG a "une grande opportunité" de revanche sur le Bayern

Après le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, lundi, le directeur sportif du PSG Luis Campos a réagi au micro de RMC Sport sur les deux matchs qui attendent les champions de France face au Bayern. Il évoque "une grande opportunité" pour Paris de prendre sa revanche après l'échec en finale de C1 en 2020.

Le PSG connaît l'identité de son adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Et celui-ci est bien connu des champions de France. À l'issue du tirage réalisé ce lundi à Nyon, en Suisse, c'est le Bayern Munich qui va se retrouver sur la route des Parisiens en février et mars prochains.

"Une grande opportunité pour faire cette correction par rapport à 2020"

Le club bavarois était celui qui, statistiquement, avait le plus de chances de tomber face aux champions de France. Et les chiffres n'ont donc pas menti. Interrogé quelques minutes plus tard au micro de RMC Sport, le directeur sportif des champions de France, Luis Campos, a expliqué qu'il avait déjà informé les joueurs de cette probabilité à l'issue du match contre la Juve le 2 novembre dernier (1-2). "Je ne suis donc pas surpris, cela va être deux grands matchs pour nous, nous sommes contents de notre saison et avons toutes les raisons d'être confiants et positifs", a-t-il expliqué.

Surtout, le Portugais a souligné que le club de la capitale aura à coeur de laver l'affront subi en août 2020 lors de la finale de la Ligue des champions face au même Bayern. Le PSG s'était incliné 1-0 à Lisbonne sur un but de Kingsley Coman, qui avait offert une sixième C1 au club allemand. "C'est une grande opportunité pour prendre notre revanche, beaucoup de nos joueurs avaient disputé cette finale. L'objectif est de faire deux grands matchs pour passer en quarts de finale (...) Oui, c'est une grande opportunité de faire cette correction (par rapport à 2020), de démontrer à l'Europe entière que le PSG est l'une des meilleures équipes au monde."

Pour rappel, les matchs aller de ces 8es de finale de la C1 auront lieu les 14-15 et 21-22 février prochains, tandis que le retour se déroulera les 7-8 et 14-15 mars. Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte à avril 2021. Les Parisiens s'étient imposés en quarts de finale de la compétition (2-3 à l'aller, 0-1 au retour) avant de tomber face à City en demi-finales.