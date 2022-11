Liverpool-Real, Leipzig-City... Toutes les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a livré son verdict ce lundi à Nyon. Outre PSG-Bayern, on assistera à un remake de la dernière finale, avec Liverpool-Real Madrid

On connaît désormais toutes les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors du tirage au sort effectué ce lundi midi à Nyon, les 16 équipes rescapées de la phase de groupes connaissent l’adversaire qu’elles affronteront en février et mars prochain. Outre le PSG, qui affrontera le Bayern Munich, on assistera à un remake de la dernière finale de la compétition, remportée par les Madrilènes (1-0) au Stade de France, le 28 mai dernier.

Les Reds, absents du chapeau des têtes de série après leur deuxième place en phase de groupes, recevront le Ballon d'Or Karim Benzema et ses partenaires, avant de se rendre en Espagne.

>> Revivez le tirage au sort de la Ligue des champions

Manchester City et Naples épargnés

Les autres affiches ont réservé un tirage plutôt clément pour Manchester City et Naples. Les hommes de Pep Guardiola affronteront Leipzig et Christopher Nkunku. Les deux équipes ne se sont affrontées que deux fois. C'était la saison dernière en phase de groupes, où le PSG était également présent. Les Anglais avaient triomphé à l'aller (6-3), alors que les Allemands s'étaient vengés au retour (2-1).

Équipe surprise du début de saison, Naples a hérité de l'Eintracht Francfort, adversaire de l'OM en phase de groupes. Les deux équipes ne se sont croisées que deux fois et les derniers vainqueurs de la Ligue Europa sont sortis vainqueurs à chaque fois.

Les matchs aller sont prévus les 14, 15, 21, 22 février, tandis que les matchs retour se joueront les 7, 8, 14, 15 mars. La règle des buts à l’extérieur ayant été abolie, les équipes à égalité après 180 minutes iront en prolongation quel que soit le nombre de buts marqués par chaque équipe à domicile et à l'extérieur. Si les équipes ne peuvent toujours pas se départager après les 30 minutes supplémentaires, une séance de tirs au but a lieu.

Les affiches des huitièmes de finale de la C1

Leipzig - Manchester City

Club Bruges - Benfica

Liverpool - Real Madrid

AC Milan - Tottenham

Francfort - Naples

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter Milan - Porto

PSG - Bayern