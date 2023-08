PSG: Marco Verratti, le chant du départ

Pour la première fois depuis le début du mercato, la tendance forte est aujourd'hui à un départ de Marco Verratti du PSG, selon nos informations. Paris et Al-Arabi, au Qatar, sont proches d'un accord le concernant.

L’explication avait eu lieu il y a environ trois semaines. Comme expliqué par RMC Sport le 9 août dernier, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et le conseiller sportif, Luis Campos, avaient convoqué plusieurs joueurs parisiens pour leur faire savoir, clairement, que le club ne comptait plus sur eux, et que la porte était grande ouverte. Parmi eux, Neymar, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Juan Bernat, et Marco Verratti.

Si le Brésilien et le Portugais ont depuis quitté le club de la capitale, Verratti, lui est toujours un joueur du PSG en ce 29 août. Depuis plusieurs semaines, son cas fait couler de l’encre, sans que le dossier ne se décante. Mais aujourd’hui, pour la première fois depuis le début du mercato, la tendance forte est à un départ de l’international italien.

Verratti a bien compris le message

Si récemment, certains membres parmi les plus influents du vestiaire parisien étaient prêts à plaider sa cause, conscients de ce qu’il peut apporter sur le terrain quand il est à 100%, la ligne au club n’a pas changé concernant "Petit Hibou".

Luis Enrique a invité en conférence de presse les suiveurs du PSG à se fier à "ses actes" au sujet de Marco Verratti, et ceux-ci sont assez limpides : après trois journées de Ligue 1, l’ancien joueur de Pescara n’est pas apparu une seule fois dans le groupe du technicien espagnol.

Selon nos informations, Marco Verratti s’est même vu répéter ces derniers jours qu’il ne faisait pas partie des plans du PSG cette saison. Un message bien saisi par l’Italien, qui ne se voit pas rester dans un club où il n’est plus désiré, onze ans après le début de son aventure parisienne. Aujourd’hui, Verratti a donc lui aussi ouvert la porte à un départ. Et il pourrait bien rebondir au Qatar.

Tout dépend maintenant du joueur

Al-Arabi, formation basée à Doha, a fait une offre ferme au PSG pour le milieu de terrain de 30 ans. Les deux clubs sont très proches d’un accord autour d’une indemnité de 45 millions d’euros, bonus compris.

L'Italien a les cartes en mains. Si Marco Verratti donne son feu vert, tout devrait aller très, très vite.