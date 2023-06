PSG: Pourquoi Mbappé met le Qatar et le football français en panique

Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste RMC Sport, estime que le Qatar s’est piégé tout seul au moment de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, désireux de quitter le club libre en 2024. Ce qui fait craindre le pire aux dirigeants du football français.

Kylian Mbappé (24 ans) a mis le feu au PSG et la Ligue 1 après l’envoi d’un courrier officiel au club, lundi, pour signifier sa décision de ne pas activer l’année optionnelle supplémentaire dans son contrat. Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Daniel Riolo cible les dirigeants qataris comme les principaux responsables de cette situation en raison de la forme du contrat proposée au joueur en 2022 pour le convaincre de rester alors qu’il arrivait en fin de bail (une prolongation de deux ans plus cette fameuse année en option à la discrétion du joueur). Ce qui provoque la panique des dirigeants parisiens, enclins à vendre leur joueur dès cet été. Une possibilité qui rend, par ricochet, très fébriles tout le football français.

"Le club s’est enfermé avec ce contrat alambiqué l’année dernière"

"Au vu de la situation, je pense que le club a envie qu’il parte, surtout de le vendre, lance Daniel Riolo. Le nœud du problème, c’est de partir gratuit dans un an ou trouver quelqu’un pour l’acheter maintenant. Le club est très en colère par la réception de cette lettre. Cela a provoqué la colère du président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr). Il dit: ‘si c’est ça, nous ne voulons pas le perdre gratuitement dans un an, faisons tout pour le vendre cet été’. Le problème, c’est que je n’ai pas l’impression que ce soit dans les intentions de Mbappé de partir cet été et ça va être dur de le forcer à partir."

"Très honnêtement, le club ne peut pas lui reprocher grand-chose, poursuit le membre de l’After Foot. C’est le club qui s’est enfermé avec ce contrat alambiqué l’année dernière. A force d’en avoir quasiment fait un problème politique, quasi diplomatique entre la France et le Qatar puisque le président de la République (Emmanuel Macron) est intervenu sur ce dossier: ‘Mbappé doit rester pour la France, pour tout le monde’… Mbappé, lui, dans sa tête, tout est clair. Il y a un contrat, il le respecte à la lettre. On lui donne une ‘clause player’ comme cela s’appelle en NBA et Kylian Mbappé, tout son modèle de plan de carrière est calqué sur les grands champions de la NBA. Culturellement, ce n’est pas tellement dans nos habitudes mais lui n’a pas menti. Il a dit: ‘vous m’offrez la possibilité d’avoir une clause d’un an’. Et il avait averti qu’il ne la prendrait pas."

"Le Qatar, dans la gestion du club, fait n’importe quoi depuis plus de dix ans, enfonce Daniel Riolo. Eux n’ont pas du tout un management US à la NBA, eux ont un mangement à la qatarie, à l’affect. C’est ce qui leur pose des problèmes depuis des années. Ils se sont dit: ‘l’année dernière, tu as voulu partir, on va tout te donner, on va te construire une très belle équipe autour de toi, les plus grands champions vont venir. Tu veux qui comme directeur sportif? Luis Campos? Il va venir. On va tout te donner. Et comme on va tout te donner, la petite clause dans ton contrat, forcément tu vas la lever parce qu’on est très gentils avec toi’. Mais ça ne rime à rien, ce n’est pas du management ça. Mbappé a bien vu dès l’été dernier que les promesses n’ont pas été tenues."

Où l’avenir de Kylian Mbappé va-t-il s’écrire cet été? Au PSG comme le répète le joueur? Ou ailleurs comme l’envisage le PSG? "On sait que la solution naturelle c’est le Real parce que Mbappé a toujours dit qu’il voulait aller au Real Madrid, répond Riolo. Quand le Real a proposé 180 millions d’euros il y a quelques années (en 2021, ndlr), il ne fallait peut-être pas le retenir parce que, là vous connaissez beaucoup de gens qui, à un an d’avoir quelque chose gratuitement, se disent, ‘on va mettre beaucoup de millions tout de suite’?"

"C’est panique à bord à tous les étages dans le football français"

Daniel Riolo insiste enfin sur l’impact dévastateur qu’aurait un départ de la Ligue 1 du champion du monde 2018. Réunis lundi soir, les dirigeants du football français n’osent pas y croire en cette période vitale, à quelques mois de la remise en jeu des droits TV. "C’est l’autre volet très intéressant de cette histoire, on a vu des présidents de clubs sortir du bois, sourit le journaliste RMC Sport. Même Jean-Michel Aulas, qui a quitté la présidence de l’OL, y est allé de son commentaire. C’est panique à bord à tous les étages dans le football français. Il y a quelques jours, Vincent Labrune (président de la LFP) a annoncé qu’il allait mettre en vente les droits TV du football français en septembre. Les droits TV, c’est ce qui fait vivre notre football avec les transferts. Mais là, qu’est-ce qui motivera les diffuseurs à mettre plus d’argent sur la table? Là où la Ligue était persuadée de vendre ses droits plus chers, c’était sur le droits internationaux. Vous voyez des diffuseurs aux Etats-Unis, en Asie se dire : ‘ah Messi est parti, le PSG veut faire partir Neymar, Mbappé est parti aussi’? 'On ne va pas mettre plus"."

Pour Daniel Riolo, la position de Kylian Mbappé est claire et pas tellement sujette aux critiques. "Ce qu’on peut lui reprocher, c’est sa personnalité, il est hyper individualiste, conclut-il. Son modèle c’est LeBron James (star de la franchise NBA des Los Angeles Lakers). Culturellement, on n’est pas habitué à ce genre de champions. Mais il ne cache pas grand-chose, il a un contrat, il respecte le contrat. Je pourrais dire que ça me heurte, la méthode, la façon de procéder mais lui ne ment à personne. Je pense que les supporters du PSG ne vont pas être contents. La seule réaction qu’ils auront, c’est: ‘tu veux partir, mais casse-toi’. Ils n’aiment pas les joueurs qui restent contre leur gré. On voit bien qu'il a dessiné tout son plan de carrière, ça fait le gars hyper strict dans son contrat, qui ne met pas d’affect. Dans le foot, on aime mettre de l’affect et aujourd’hui, les joueurs n’en mettent plus beaucoup."