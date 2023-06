PSG: "je n’ai pas demandé à aller à Madrid", lance Mbappé dans la presse italienne

Kylian Mbappé a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport ce mercredi dans laquelle il réitère son souhait de rester au PSG la saison prochaine et assure ne pas forcer un départ au Real Madrid après l’envoi d‘un courrier indiquant qu’il ne lèverait pas l’option pour une année supplémentaire.

Après un communiqué à l’AFP, puis un message sur Twitter, Kylian Mbappé (24 ans) prend la parole dans la presse. L’attaquant du PSG a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport ce mercredi dans laquel il revient sur le courrier envoyé lundi au PSG dans lequel il signifie sa décision de ne pas lever l’option pour prolonger d’une saison supplémentaire avec le PSG. Il réaffirme son souhait de rester à Paris la saison prochaine et assure ne pas forcer un départ au Real Madrid.

"Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid"

"Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid, assure l’international français. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine."

Dans son communiqué à l’AFP mardi, Mbappé avait indiqué avoir prévenu le PSG qu’il ne comptait pas activer son option dès le 15 juillet 2022, soit moins de deux mois après sa prolongation de contrat présentée en grandes pompes. Selon lui, le courrier envoyé au club n’était qu’une confirmation écrite d’un message diffusé à l’oral. Mais les dirigeants parisiens ont une autre lecture et ont mal pris cette lettre officielle.

>> Suivez toutes les infos et réactions sur l'avenir de Mbappé au PSG EN DIRECT

Le Top de l'After Foot : Daniel Riolo , "La manière est abrupte, mais Mbappé est dans son droit, il ne fait que respecter son contrat" – 13/06 2:57

Très agacés, ils envisagent de vendre Mbappé dès cet été s’il n’active pas son option jusqu’en 2025, sous peine de le perdre libre l’été prochain. Le Real Madrid, courtisan de longue date, est à l’affut pour enfin récupérer le champion du monde 2018. Ce dernier a vivement réagi à un article du Parisien annonçant la volonté de l’attaquant de rejoindre la capitale espagnole dès cet été. "Mensonges… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux." Ce qu’il réaffirme dans la Gazzetta quelques heures plus tard.