PSG: Rico prêté à Majorque, un gardien de moins à Paris

Le PSG a officialisé ce vendredi le prêt de Sergio Rico (28 ans) à Majorque jusqu’à la fin de la saison. Le club français réduit ainsi son contingent très important de gardiens parmi son effectif.

Un joueur quitte le PSG. Comme attendu, Sergio Rico (28 ans) a rejoint Majorque, actuellement 17e de Liga, sous la forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Cela réduit un peu plus le contingent de gardiens très imposant du club avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Denis Franchi et Garrisone Innocent (dont le prêt à Vannes a pris fin en décembre). Alphonse Areola, lui, est actuellement prêté par le club à West Ham.

Rico a rejoint le PSG en 2019 sous forme de prêt en provenance du FC Séville. Paris l’a définitivement recruté un an plus tard contre six millions d’euros. Doublure de Keylor Navas lors de la première saison, il avait disputé dix rencontres, dont deux pendant la Final 8 de la Ligue des champions: il était entré en jeu en quarts de finale face à l’Atalanta avant de suppléer le Costaricien dans le but en demi-finales face à Leipzig. L’international espagnol (1 sélection) avait ajouté 13 matchs à son compteur en 2020-2021.

Devenu numéro 3

L’arrivée de Donnarumma l’été dernier l’a relégué comme numéro 3 dans la hiérarchie (il est tout de même entré en jeu face à Nantes). Il n’avait pas été inscrit sur la liste des joueurs éligibles à disputer la Ligue des champions. Rico retrouve l’Espagne où il n’a plus joué depuis mars 2018.

Le natif de Séville était tombé en disgrâce auprès des supporters du club de sa ville après des prestations compliquées. Il avait progressivement perdu sa place de titulaire lors de la saison 2017-2018 avant que le FC Séville ne le prête à Fulham (2018-2019), puis au PSG (2019-2020). Il se relance à Majorque qui a annoncé sa signature dans une mise en scène amusante où Rico, transformé en vendeur à la billetterie du club, ferme le guichet. "Il commence à arrêter", indique le message du club.