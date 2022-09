PSG: Soler voulait un contrat à vie avec Valence

Carlos Soler (25 ans) voulait signer un contrat de dix ans avec Valence, avant de quitter le club l’été dernier pour rejoindre le PSG en raison de l’échec des négociations avec les dirigeants espagnols sur sa prolongation.

Né à Valence, formé au club de la ville où il a débuté sa carrière professionnelle au point de devenir capitaine… Carlos Soler (25 ans) voulait aussi y terminer sa carrière mais l’échec des négociations l’a finalement poussé à partir l’été dernier pour rejoindre le PSG. Un transfert à vingt millions d’euros alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat. L’attaquant espagnol a accordé une interview au média local Super Deporte pour y faire ses adieux aux supporters et leur expliqué les raisons du départ de son club de toujours.

"Je cherchais un contrat à long terme à Valence, je cherchais un projet sportif ambitieux pour jouer la Ligue des champions et puis des conditions économiques aussi, confie-t-il. Évidemment, je suis footballeur et j'en vis aussi. Donc, pendant cette année et demie (de discussions, ndlr), plus ou moins, ces conditions n'ont pas été remplies. Le club n'en est pas venu là, ni ne s'en est approché. Et à la fin j'ai aussi dit au club que je ne voulais pas partir gratuitement car je devais beaucoup de choses au club. Et donc j'ai informé Layhoon (Chan, la présidente, ndlr) et Gattuso (l’entraîneur). Ça s’est passé comme ça, à la fin du marché, cette opportunité du Paris Saint Germain, on s'est mis d'accord et je suis parti."

"J'aurais aimé un contrat de huit ou neuf ou dix ans"

"La première chose que j’ai dite à mes agents, c'est que j'aimerais rester à Valence, poursuit-il. Je suis reconnaissant parce qu'ils ont essayé de faire un effort pour me prolonger. Mais pour ce que je demandais, tant en termes d'années, de projet qu'économiquement, il me manquait peut-être une approche de plus. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la dernière offre que j'ai eue jusqu'au dernier jour du marché, qui était le même. C'était la même offre, rien n'a changé. (…) Les dernières semaines du mercato, je suis allé parler avec Gattuso et Layhoon pour leur demander s'il allait y avoir un changement ou si - puisque je ne voulais pas partir gratuitement - je devais définitivement trouver une issue. (…) Ils ont fait un effort, mais ce n'étaient pas les conditions que je voulais, ils n'étaient pas proches, et il n'y avait aucune possibilité d'approche à aucun moment. Mais bon, il faut aussi savoir que dans la vie tout le monde n'arrive pas à s'entendre. Et c'est le foot. J'aurais aussi aimé continuer, mais je suis aussi content de la décision que j'ai prise. Je vais dans un grand club et je vais aussi essayer de me battre pour de grandes choses."

"Au final, je demandais un contrat à long terme car je voulais pratiquement tout lier, conclut-il. De 25 à 33, 34 ou 35 ans, lié à Valence toute ma vie. Le club a une philosophie et ne veut pas faire de contrats de plus de X ans. (…) Ce que j'aurais aimé, c'est un contrat à long terme, huit ou neuf ou dix ans. En Espagne, c'est autorisé et c'est ce que le club a demandé dans ce sens. On ne me l'a pas proposé. Je n'ai rien à leur reprocher non plus, c'est leur décision, s'ils ne l'ont pas considéré ainsi, alors c'est tout."

Il dénonce les "messages inacceptables" contre sa compagne

Son départ a provoqué une vague de colère chez les suppporters du club dont certains ont publié des messages insultants et machistes en direction de sa compagne, Marta Marchena (28 ans), une influenceuse de mode. "Elle a reçu des messages inacceptables, avec des insultes qui reflètent aussi que nous continuons à vivre dans une société machiste qui doit changer car elle fait beaucoup de dégâts, conclut-il. J'en profite pour essayer d'éradiquer ce traitement des femmes qui ne méritent pas d'être jugées aussi durement."