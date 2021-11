Ballon d’or: la presse allemande crie au scandale après le sacre de Messi

Le nouveau sacre de Lionel Messi au Ballon d’or ne passe pas auprès de la presse allemande qui s’offusque de la deuxième place de Robert Lewandowski, auteur d’une nouvelle exceptionnelle avec le Bayern Munich.

Les mots doux de Lionel Messi n’y changent rien. La presse allemande fulmine contre le nouveau Ballon d’or attribué à l’Argentin, lundi, devant Robert Lewandowski deuxième. Sport Bild dénonce ainsi un scandale de voir le Polonais de nouveau lésé un an après avoir l’annulation de l’édition 2020 dont il était le grandissime favori après le sextuplé réalisé par le Bayern Munich et des statistiques monstrueuses. Il a récidivé en 2021 (41 buts en Bundesliga) avec des titres en moins (championnat d’Allemagne et supercoupe d’Allemagne).

Mais la décision reste injuste pour les médias allemands. "En 2021, Lewandowski a établi un nouveau record de buts en Bundesliga (41 buts), il est redevenu champion, liste le média. Cette année, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions (9 buts) et de la Bundesliga (14 buts). Mais ce n'est évidemment pas suffisant."

L’ancienne légende allemande, Lothar Matthaüs, Ballon d'Or 1990, s’est aussi offusquée de ce vote final. "Honnêtement je n'y comprends plus rien, a lâché lundi soir celui qui est devenu consultant pour Sky Allemagne. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski." Même Lionel Messi a reconnu le grand talent de son dauphin qu’il a devancé de 33 points (613 contre 580).

La presse espagnole jubile

"Lewandowski a réalisé une grande année, l'a salué Messi. Il a démontré la classe de l'attaquant qu'il est. La facilité qu'il a pour marquer. Peut-être qu'il pourra le gagner l'an prochain, il est dans un grand club."

Du côté de l’Espagne, les journaux catalans se réjouissent du triomphe du Barça en incorporant Lionel Messi parmi leur fierté puisque la Pulga a porté les couleurs du club jusqu’en juin. Le prix Kopa de Pedri (meilleur jeune) et le Ballon d’or féminin attribué à Alexia Putellas font le plaisir des médias. "Triplé d’or", titre le quotidien Sport. "Or blaugrana", lance Mundo Deportivo.

"Ils sont en or", ajoute As alors que Marca lance ses propres trophées pour la saison passée de la Liga, tout en saluant Messi "au septième ciel". En Italie, la Gazzetta dello Sport ne fait aucune mention du trophée sur sa une, consacrée à l’enquête sur plusieurs transferts suspectes en Serie A et à la Juventus.