Ballon d’or: Benzema, Mbappé, Kanté… quelles sont les chances des Français?

Karim Benzema, Kylian Mbappé et N’Golo Kanté sont les trois Français nommés pour le Ballon d’or 2021 qui sera remis ce lundi. Le Madrilène semble le mieux placé pour un podium même si un sacre semble compliqué.

Placés mais encore vaincus? Il faudra peut-être encore attendre avant de voir un Français décrocher le Ballon d’or pour la première fois depuis Zinéedine Zidane en 1998. Trois figurent dans les 30 nommés mais l’échec cuisant des Bleus en 8es de finale de l’Euro 2021 pourrait plomber leurs chances malgré des prétendants aux statistiques affolantes (Karim Benzema, Kylian Mbappé) ou au palmarès clinquant (N’Golo Kanté). Tour d’horizon des chances françaises.

Karim Benzema

Avec le Real Madrid, Karim Benzema n’a rien gagné en 2021. Mais l’attaquant français a porté à bout de bras une équipe sans renfort (aucune recrue pendant près de deux ans) pour la maintenir au plus haut niveau (2e de Liga, élimination en demi-finales de la Ligue des champions). Il a inscrit 34 buts sur l’année civile et confirmé qu’il était bien le patron de l’attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Altruiste, il est aussi létal au point que Didier Deschamps a décidé de le rappeler en équipe de France après cinq ans et demi d’absence pour disputer l’Euro 2021.

Il s’est rapidement fondu dans l’équipe, a réussi sa compétition (4 buts) malgré l’élimination précoce face à la Suisse. Son influence est encore plus prégnante depuis la rentrée en septembre. Il a inscrit neuf buts avec les Bleus (meilleur total avec Griezmann) en 2021 et décroché son premier titre en sélection avec la Ligue des nations. Ce week-end, il est aussi devenu le meilleur buteur français en club avec 361 buts, devant Thierry Henry (360). Mais selon Marca, KB9 aurait déjà été informé qu’il ne touchera pas le Graal. Il pourrait tout de même offrir un nouveau podium à la France depuis le sacre de Zinedine Zidane en 1998 (2e en 2000) après Thierry Henry (2e en 2003, 3e en 2006), Franck Ribéry (3e en 2013) et Antoine Griezmann (3e en 2016 et en 2018).

Kylian Mbappé

Lui aussi signe une année exceptionnelle avec 37 buts toutes compétitions confondues pour le PSG sur l’année civile. Les débats sur son contrat et l’arrivée de Lionel Messi ne l’ont pas perturbé. Kylian Mbappé est l’arme offensive la plus létale du PSG. Mais le Ballon d’or récompense aussi les trophées décrochés et l'année 2021 n’a pas été très fructueuse pour l’ancien Monégasque, privé de titre de champion de France pour la première fois depuis 2016. La Coupe de France et la Ligue des nations avec les Bleus pèsent peu.

Il a vécu un Euro 2021 compliqué sans but et achevé par un échec sur le dernier tir au but de la France face à la Suisse. Le manque de soutien l’a un peu vexé, tout comme les déclarations d’Olivier Giroud avant le début de la compétition. Il a finalement crevé l’abcès dans une interview à RMC Sport début octobre. Depuis, le joueur semble libéré et enfile les buts. Cela devrait le propulser pas très loin du Top 10, voire du Top 5.

N’Golo Kanté

Avant l’Euro 2021, il était présenté comme l’un des favoris au Ballon d’or. Parce que N’Golo Kanté conserve une activité hors norme sur le terrain et qu’il a été l’un des grands artisans du sacre de Chelsea en Ligue des champions. Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur des Blues, a d’abord tâtonné pour lui trouver une place en ne cessant de le couvrir d’éloge. Il en a finalement fait un pion essentiel de son dispositif. Mais le milieu de terrain, harassé par une longue saison, a manqué son Euro. S’il est nommé parmi les trois meilleurs joueurs de l’année FIFA (un autre trophée à part), l’ancien Caennais, forfait lors du succès en Ligue des nations, semble aujourd'hui loin des prétendants au Ballon d’or.

Et les autres…

Aucun autre Français ne figure parmi les 30 finalistes dévoilés le 8 octobre dernier. Lionel Messi (Barça, puis PSG), Robert Lewandowski (Bayern) et Karim Benzema font partie des favoris. Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie, est également cité.