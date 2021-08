PSG: Valbuena "ne trouve pas normal" que Mbappé ne prolonge pas

Dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, Mathieu Valbuena a déclaré ne pas comprendre pourquoi Kylian Mbappé ne prolonge pas au PSG. Ce serait, selon lui, dans l’intérêt des deux parties.

Alors que les rumeurs de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid s’intensifient, sa situation contractuelle avec le Paris Saint-Germain n’a jamais autant été au cœur des discussions. Pour l’heure, il ne reste qu’un an de contrat au Français avec le club de la capitale, si bien qu’il pourrait partir libre l’été prochain. À moins d’une prolongation, qui tarde pour l’instant à arriver, mais que souhaiterait Mathieu Valbuena, qui l’a expliqué dans Rothen s’enflamme.

Un nouveau contrat gagnant-gagnant

"Je ne trouve pas ça normal que Kylian Mbappé ne prolonge pas, quitte après à partir", s’est insurgé l’ancien attaquant des Bleus dans Rothen s'enflamme, le nouveau show de RMC.

"Vous pensez que le Real Madrid, parce qu’il va prolonger n’osera pas mettre l’oseille?", a-t-il aussi lancé. Pour lui, le renouvellement de son contrat de quelques années serait une opération gagnant-gagnant: il assurerait au PSG de toucher un retour sur investissement avec un transfert, tout en permettant au joueur de montrer son attachement au club.

"Si j’étais supporter du PSG, je verrais la situation actuelle d’un mauvais œil, a poursuivi Valbuena. Le PSG lui a donné beaucoup de choses, même si lui a rendu beaucoup, je ne dis pas. Maintenant, le PSG lui offre une belle prolongation, avec un beau contrat. S’il prolonge, il pourra montrer qu’il est là pour le club, qu’il a de la mémoire, il gagnera de l’argent quoi qu’il arrive." Pour lui, le fait qu’il touche moins que Neymar ne suffit pas à dire que le club "se moque de lui" avec sa proposition.

Rothen: "prolonger, ça change tout"

Jérôme Rothen, lui, comprend les réticences de Mbappé à s’engager à nouveau avec le PSG sur du long terme. "Je pense que quand tu prolonges dans un club comme le Paris Saint-Germain, pour cinq ou six ans, ça change tout, explique le membre de la Dream Team RMC Sport. Dans deux ans, si le Real vient ce ne sera peut-être pas 150 millions que le PSG demandera, ce sera beaucoup plus. Je pense que Kylian aussi se dit la même chose: il est prêt à prolonger, mais il a peur que si le PSG demande 400 millions. Si Messi et Neymar dans deux ans c’est fini et que Kylian Mbappé est la tête d’affiche du PSG, ils peuvent choisir de le bloquer au club."

Pas de quoi convaincre son interlocuteur, qui reste sur sa position. "Tu es supporter parisien, tu acceptes aujourd’hui qu’il soit arrivé contre 180 millions d’euros et qu’il reparte libre ? Ce n’est pas possible, a insisté Valbuena. Une sortie comme celle-là, ça ne me plait pas." Mbappé est pourtant encore loin d’être parti gratuitement: d’après de nombreux médias espagnols, le Real Madrid préparerait une offre pour l’attaquant des Bleus avant la fin du mercato.