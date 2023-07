PSG: "Vlahovic, on te coupe tes trois doigts", pourquoi des supporters parisiens ne veulent pas de la venue du Serbe

Dans le viseur du PSG, l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, a été la cible d'un message malveillant de la part d'un petit groupe de supporters parisiens. Ces derniers reprochent au joueur sa position nationaliste dans le conflit entre la Serbie et le Kosovo, partagée en 2021 sur ses réseaux sociaux.

Après avoir montré leur défiance envers Lucas Hernandez, quelques supporters parisiens font de même avec Dusan Vlahovic, suivi de près par le Paris Saint-Germain. Une petite poignée de fans n'a pas hésité à déployer deux banderoles - dont une particulièrement véhémente - à l'attention du buteur serbe, devant le Parc des Princes dimanche.

"Vlahovic à Paris, on te coupe tes 3 doigts", pouvait-on lire sur un premier message non-revendiqué encore ce lundi matin, puis "De Paris à Pristina (la capitale du Kosovo, un territoire au statut contesté, ndlr), cosmopolites et [fiers]" sur un second.

Pour tenter de comprendre cette défiance envers l'attaquant de la Juventus Turin, revenons près de deux ans en arrière: le 14 novembre 2021, alors avec sa sélection, l'international (23 ans) partage sur ses réseaux sociaux une photo de lui après la qualification de la Serbie à la Coupe du monde 2022. Il est entouré de ses coéquipiers Stefan Mitrović et Nemanja Radonjić, et porte un t-shirt revêtant un message à caractère irrédentiste et nationaliste.

>> Le mercato en direct

Un signe de la main sujet à des erreurs d'interprétations

Sur celui-ci figure en effet la carte de la Serbie intégrant le Kosovo à ses frontières (une région d'ex-Yougoslavie en proie à de nombreux conflits politiques et religieux depuis de nombreuses années), ainsi que les mots "Veseli se srpski rode!" (Réjouissez-vous, peuple serbe!).

Sur ce cliché, on peut également voir Vlahovic en train de réaliser un geste de la main, trois doigts tendus. Vu de Serbie, ce signe utilisé depuis le Moyen-Âge symbolise la victoire, faisant référence à la Sainte-Trinité chrétienne (le Père, le Fils et le Saint-esprit). Une nuance importante, puisque ce geste est parfois associé au "Salut de Kühnen" (Kühnengruss en allemand), utilisé dans l'Histoire par plusieurs franges néo-nazies comme une alternative au salut nazi plus largement connu.