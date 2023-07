Mercato: l'Inter ne veut plus de Lukaku, la Juve veut le récupérer en vendant une piste du PSG

En colère en raison de l’attitude de Romelu Lukaku, l’Inter a renoncé à recruter définitivement l’avant-centre de Chelsea. Le Belge est discute avec la Juve qui mise sur une vente de Dusan Vlahovic. Une ouverture pour le PSG qui a fait du Serbe son plan B en cas d’échec avec Harry Kane.

Vers un été mouvementé pour les n°9 ? Au jeu des chaises musicales, Romelu Lukaku et Dusan Vlahovic pourraient changer d’air dans les prochaines semaines. L’avant-centre belge ne sait toujours pas où il jouera cette saison. Sous contrat à Chelsea jusqu’en 2026, le joueur de 30 ans aurait pu poursuivre sa carrière à l’Inter Milan où il a été prêté la saison passée.

Mais comme annoncé par les médias italiens et confirmé samedi par RMC Sport, le club italien a fait volte-face ces dernières heures. Si les Nerazzurri étaient disposés à payer 35 millions d'euros plus 5 de bonus aux Blues pour recruter définitivement Lukaku, ils ont stoppé net les discussions et se sont retirés de la course pour le buteur belge rapporte.

La Juve prête à laisser partir Vlahovic, plan B du PSG derrière Kane

Le Diable Rouge aurait provoqué la colère des dirigeants intéristes en se murant dans le silence, ne répondant ni à leurs appels, ni à ceux de ses ex-partenaires. Un bref appel de Lukaku au directeur sportif Piero Ausilio vendredi soir histoire de recoller les morceaux n'aura servi à rien.

Car l’Inter auraient aussi découvert que le joueur et ses conseillers discutaient en parallèle avec d’autres clubs. Notamment l'AC Milan et la Juventus. Une première offre de 40 millions d’euros a été faite par la Vieille Dame, rapportent les médias italiens. Mais cette proposition est conditionnée par la vente de Dusan Vlahovic d’ici le 4 août, comme est en mesure de le confirmer RMC Sport. La Juve est ainsi disposée à laisser partir l’ancien buteur de la Fio... ciblé par le Paris Saint-Germain.

En quête d’un numéro 9, Paris a fait du Serbe son plan B en cas d’échec sur le dossier Harry Kane, comme l'a déjà rapporté RMC Sport. Des discussions existent avec l'entourage du joueur et un accord de principe est proche.