"Quelle trace Messi a laissée au PSG? Rien, zéro, que dalle", lance Riolo

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, se réjouit d’un possible départ du PSG de Lionel Messi à la fin de la saison. Il qualifie son passage d’échec et souligne que le joueur ne voulait pas y jouer.

Daniel Riolo ne regrettera pas Lionel Messi (35 ans) au PSG. L’éditorialiste de RMC Sport a accueilli avec satisfaction les derniers échos sur l’avenir de la star argentine. Selon nos informations, le joueur, en fin de contrat l’été prochain, ne sera plus parisien la saison prochaine à moins que les décideurs qataris n’en décident autrement. Alors que le flou régnait ces dernières semaines sur une possible prolongation d’un an (les parties avaient même conclu un accord de principe en décembre), cela relevait davantage de la communication que d’une réelle volonté du secteur sportif, selon Daniel Riolo.

Campos n'a jamais eu "l'intention de le prolonger"

"Je pense qu’à partir du moment où Luis Campos (conseiller sportif, ndlr) est décideur - même si c’est compliqué au PSG de savoir où sont les postes de décisions - s’il a réellement son mot à dire sur ce dossier et dans l’optique de construire une équipe pour l’année prochaine, il n’a jamais été dans son intention de le prolonger, assure-t-il. Si tu es dans une optique de construction d’une équipe pour l’année prochaine et que tu sais pertinemment que les trois (Messi, Mbappé, Neymar) ne jouent pas ensemble, celui qu’il est plus facile de pousser dehors, c’est Messi puisqu’il arrive en fin de contrat."

"La lecture différente que j’ai, c’est que dès janvier on savait au club qu’on n’en voulait plus sauf qu’on a fait traîner en parlant d’une prolongation et tout le monde lui a ciré les pompes, comme Galtier dans ses conférences de presse, poursuit-il. Tout ça, c’est de la communication. Il faut que les gens distinguent ce qui est de la communication, les choses obligées à dire en conférence de presse. On croit toujours que ce sont des compliments sur les joueurs mais c’est de la com, de la mousse. Il faut faire très attention. Il (Galtier) disait: ‘évidemment qu’on a envie de la prolonger, ça discute, c’est formidable.’ Il y avait une échéance très importante et rien n’aurait été décidé avant: c’était le 8e de Ligue des champions. En fonction de de ce résultat, voir ce qui aurait pu éventuellement se passer."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"La folie de le prolonger aurait pu être consécutive à une qualif, précise Riolo. Je ne dis pas que ça aurait été une bonne chose, loin de là, mais ce genre de conneries peut arriver après un succès. A partir du moment où le PSG a été éliminé, évidemment que celui qui est le plus facile à pousser dehors, c’est Messi: il est en fin de contrat, c’est un joueur qui n’a jamais voulu être là, il est venu parce que le Barça ne pouvait plus le payer et que le seul club qui pouvait le payer, c’était le PSG. Il s’est peu acclimaté - un peu mieux cette année -, n’est pas heureux, il y a l'embrouille avec les supporters, il n’a pas compris que ce n’est pas lui qu’on siffle mais le symbole. Histoire terminée."

Daniel Riolo ne pleurera pas le septuple Ballon d’or dans la capitale et pense que son avis est partagé par une majorité du Parc des Princes. "Quand t’es supporter du PSG, quel souvenir tu en garderas? Quelle trace aura-t-il laissée? Rien, zéro, que dalle", énumère-t-il. Est-ce un échec? "Bien sûr, enfonce-t-il. Je considère déjà que Neymar est le plus grand flop de l’histoire du PSG alors Messi… Son pied gauche, sa classe, sa technique, on la connaissait. Son niveau, on le connaît tous, on l’a vu à la Coupe du monde. On a tous la télé, on l’a vu jouer au Barça, on n’avait pas besoin qu’il vienne au PSG pour qu’on sache qu’il sait faire une passe et marquer des buts."



Il s’interroge encore sur son bilan. "Qu’est-ce qu’il a fait au PSG? Il a mis une petite guirlande de buts, rien de bien dingue, assure-t-il. En Ligue des champions, il y a eu le but contre City, le penalty raté contre le Real l’année dernière et cette année, aller-retour Bayern, inexistant, fantôme, Casper, au-revoir. Merci Messi, t’es probablement l’un des plus grands joueurs de l’histoire, je te kiffe à mort mais il faut partir maintenant."

Un retour au Barça? "On ne me fera pas croire que Xavi a envie de récupérer Messi"

Daniel Riolo se penche désormais sur les opportunités de rebonds de l'Argentin hors de Paris alors que le club saoudien d’Al-Hilal lui proposerait un salaire à 400 millions d’euros par an "On va voir s’il est capable de refuser ça", confie-t-il.

L’éditorialiste s’étonne aussi de toute la communication autour d’un potentiel retour au Barça et ne cerne pas vraiment le bienfondé sportif d’une telle possibilité deux ans après son départ. "Les contacts (avec le Barça) sont réels mais il y a quelque chose que je trouve bizarre dans cette histoire – il y a aussi énormément de com – parce que le Barça est dans une situation un peu trouble, situe-t-il. Dans le football en Espagne, il y a une dimension politique chez les dirigeants. Ils doivent faire des annonces, raconter des histoires auprès des supporters. Dans cette période un peu trouble, on est en train de raconter que ce serait génial qu’il revienne. Xavi - qui a tout fait avec Messi - est obligé de dire qu’il serait heureux de l’accueillir. Honnêtement, aujourd’hui, tu es un entraîneur qui va être champion, se qualifier en Ligue des champions, tu es en train de reconstruire le Barça, de mettre en place un jeu. Même s’il l’adore et que c’est son pote, on ne me fera pas croire que Xavi a envie de récupérer Messi. Je ne peux pas croire à cette histoire, pour moi c’est une fable. Je vais peut-être me prendre un mur dans la tronche dans quelques mois: il retourne là-bas, Xavi est content et le fait jouer comme titulaire mais, pour moi, c’est une aberration, ça n’a aucun sens. Il ne peut pas être de nouveau bon, il ne va pas rajeunir."