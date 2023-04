PSG: "L’histoire d’amour ne s’est pas faite", Rothen ne retient pas Messi

Les révélations autour de la probable non-prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ont été accueillies avec le sourire par Jérôme Rothen ce mardi. Le membre de la Dream Team RMC Sport n'espère pas voir l'attaquant argentin prolonger l'aventure avec le club de la capitale.

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi n'a jamais réussi à faire l'unanimité auprès des supporters. Malgré un bon début de saison 2022-2023, l'Argentin a été pris pour cible et sifflé après des prestations décevantes après le Mondial. Selon les récentes révélations de RMC Sport, 'La Pulga' ne devrait pas prolonger l'aventure à Paris au-delà de son contrat qui s'achèvera à la fin du mois de juin. Jérôme Rothen a salué ces informations et espère que la star de l'Albiceleste ne restera pas au PSG.

"Bien sûr (c’est une bonne nouvelle pour tout le monde). Il ne faut surtout pas de retournement de la situation. Bon vent, bon vent Leo! Voilà! Tu n’auras pas représenté comme il fallait le maillot du Paris Saint-Germain, a lâché le consultant ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Mais après tu resteras dans l’histoire du football dans tous les cas."

Rothen: "Je lui souhaite de finir à Barcelone"

Recruté par le PSG en provenance du Barça, Lionel Messi pourrait bien retourner dans son club de coeur. En Catalogne, même si cela suppose un montage financier complexe, joueurs et dirigeants rêvent d'un retour de l'Argentin pendant l'été.

"Je lui souhaite, j’ai cru lire cela, que Barcelone avait envie de le récupérer. Je lui souhaite de finir là-bas. De toute façon, il est amoureux de cette ville, il est amoureux de ce club. Il ne s’en est jamais caché et dès qu’il a deux jours de repos, il se barre à Barcelone… au moins il sera sur place et puis, il fera des efforts. Après, financièrement, il n’aura pas le contrat de sa vie, parce que c’est sûr qu’il faudra faire des concessions. Je pense que quand tu arrives au niveau de Lionel Messi, ces concessions tu es capables de les faire au niveau financier."

Rothen n'imagine pas Messi prolonger pour l'argent

Seule une intervention de Doha pourrait encore faire basculer la situation si les propriétaires qatariens font de la prolongation de Lionel Messi une priorité. Une situation qui n’emballe pas vraiment Jérôme Rothen.

"Non, non, non. Doha il faut couper la connexion, a encore plaisanté le membre de la Dream Team RMC Sport. […] Même avec Doha qui mettrait le paquet, ce qui serait incompréhensible même si on n’est pas au bout de nos surprises... Malgré tout, ici la relation est très conflictuelle. Je n’imagine pas une seule seconde que Leo Messi même avec un pont d’or, et encore il faudra nous dire pourquoi il aurait un pont d’or, qu’il se dise que tout cette somme rentre par mois et que donc il va resigner. Ce n’est pas possible. Tu ne peux pas faire un match comme celui contre Lyon, être sous les sifflets, baisser la tête quand tu perds la tête, ne pas avoir l’envie de réagir et de gagner des titres avec ce club. L’histoire d’amour ne s’est pas faite, ne s’est pas créée du tout, c’est comme ça. C’est triste parce que Leo Messi…"