Real: Asensio courtisé par plusieurs cadors européens

En fin de contrat dans un an, Marco Asensio ne s'est toujours pas mis d'accord avec le Real Madrid pour prolonger. Il pourrait partir dès cet été, pour environ 40 millions d'euros. Plusieurs gros clubs anglais et italiens sont sur les rangs.

Le Real Madrid pourrait-il perdre Marco Asensio après sa saison la plus prolifique dans la capitale espagnole ? En fin de contrat en 2023, l'Espagnol souhaiterait une revalorisation salariale afin de prolonger son bail avec le Real, ce que le club ne semble pas prêt à lui offrir, d'après le quotidien Mundo Deportivo.

En cas d'échec dans les négociations, il resterait deux options : soit le Real Madrid accepte de laisser son joueur partir libre l'été prochain, ou il tente de le vendre dans les prochaines semaines pour récupérer une indemnité de transfert.

Arsenal serait à l'affût

Toujours selon Mundo Deportivo, cinq clubs européens seraient particulièrement intéressés : Arsenal, Liverpool, Manchester United, la Juventus au cas ou l'opération Di Maria capote, et l'AC Milan. Le prix pour cet été aurait été fixé par les Madrilènes à 40 millions d'euros.

L'intérêt le plus prononcé se situerait du côté des Gunners, où Mikel Arteta apprécie particulièrement le joueur. Il se dit même qu'Arsenal serait prêt à payer davantage que les 40 millions demandés pour régler l'affaire rapidement et s'éviter la concurrence d'autres cubs. Asensio et le Real Madrid vont devoir rapidement décider de la direction à prendre.