PSG: "Mbappé est un rival insupportable", lance Valverde une semaine après l'exploit du Real

Malgré la qualification, Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, a vécu une soirée très compliquée face à Kylian Mbappé, la semaine dernière en Ligue des champions contre le PSG. Il pourrait évoluer à ses côtés la saison prochaine.

Une semaine après l’exploit du Real Madrid face au PSG en 8e de finale de la Ligue des champions (1-0, 3-1), Federico Valverde (23 ans) savoure toujours. Mais le milieu de terrain conserve un souvenir assez désagréable de sa rencontre avec Kylian Mbappé. L’attaquant français avait ouvert le score pour les Parisiens après avoir déjà inscrit le but du match aller. Dans une interview à la Cadena Ser, Valverde raconte la difficulté de contenir la star française, parfois comparée à Ronaldo, le Brésilien.

"J'ai très peu vu Ronaldo jouer, uniquement via des vidéos et des réseaux sociaux, rappelle-t-il. Il a marqué des buts incroyables et est une figure mondiale. J'avais Mbappé comme rival et pour moi c'est un grand joueur. C'est un spectacle. Il est jeune mais en même temps, il montre une expérience comme s'il était très vieux. Il a certaines caractéristiques qui sont uniques. C'est un grand joueur et un rival insupportable."

Les deux joueurs pourraient se retrouver sous les mêmes couleurs la saison prochaine puisque Mbappé est la priorité du recrutement madrilène. En attendant, le Real tentera de poursuivre sa route en Ligue des champions après la folie qui a gagné Bernabeu la semaine dernière face au PSG.

"C'était un match unique"

"C'était unique, savoure encore Valverde. C'était un match unique. Je n'en ai pas joué des milliers, mais j'en ai joué quelques-uns importants, mais comme celui de Paris, je n'en ai même pas joué deux. Ce sont des matchs qui resteront pour la vie. Pour moi, ils seront uniques. Je m'en rends compte, parce que parfois nous, les joueurs, ne réalisons pas ce que nous traversons, mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu ma famille les expériences qu'ils avaient eues... ce sont des choses qui resteront avec moi pour le reste de ma vie. Défendre l’écusson, avoir gagné et se qualifier pour ces fans… tout ça restera comme une journée historique."