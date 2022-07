Real: l'avenir de Benzema pourrait être lié à une clause sur le Ballon d'or

Selon AS, le Real Madrid veut prolonger son capitaine Karim Benzema, qui entame sa dernière année de contrat avec l’équipe merengue. Mais le buteur français, favori pour le Ballon d’or, disposerait comme tous les Madrilènes d’une clause qui lui permettrait d’être automatiquement prolongé d’un an, donc jusqu'en 2024, s’il remporte le prestigieux trophée.

2022, l’année Karim Benzema ? On en prend le chemin. Champion d’Espagne, meilleur buteur de Liga et vainqueur de la Ligue des champions avec des performances stratosphériques à partir des huitièmes de finale, l’attaquant français du Real Madrid marche sur l’eau depuis le début de l’année. A 34 ans, le capitaine merengue n’a jamais été aussi fort. Avant cette nouvelle saison et une Coupe du monde au Qatar où il rêve de triompher avec l’équipe de France, KB9 se place d’ores-et-déjà comme le grand favori pour le prochain Ballon d’or avec le Sénégalais et néo-attaquant du Bayern Sadio Mané.

Une prolongation jusqu'en 2024 avant de passer le relais à Haaland?

Ce Ballon d’or, justement, pourrait aussi avoir des conséquences sur son avenir. Selon AS, le Real a l’habitude d’inclure dans les contrats de ses joueurs une clause selon laquelle une victoire au prestigieux trophée France Football déclenche automatiquement une prolongation d’un an. C’est ce qui s’est passé pour Luka Modric. Vainqueur du Ballon d’or en 2018, le Croate a vu son bail prolongé jusqu’en 2022 alors qu’il devait expirer en 2021. Si Karim Benzema dispose de cette clause et s'il remporte le Ballon d’or, son contrat sera alors prolongé jusqu’en juin 2024.

Mais avec ou sans ce trophée, la direction madrilène aurait de toute façon fait de la prolongation de son capitaine une priorité. Car le buteur français qui avait prolongé jusqu’en 2023 il y a un an, entame désormais sa dernière année de contrat à Madrid. Le Real souhaiterait au moins le verrouiller jusqu’en 2024. Il pourrait alors être temps pour le club espagnol de repartir à la charge pour Erling Haaland. Le nouvel attaquant star de Manchester City aurait en effet inclus une clause lui permettant de quitter le club anglais contre 150 millions d’euros. En 2024, Karim Benzema aura 36 ans. Le bon âge pour passer le témoin…