Mercato: le PSG tente un incroyable coup avec Vinicius, selon la presse espagnole

Selon le journal Marca, le PSG aurait fait le pressing ces derniers mois auprès de Vinicius Junior pour le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec le Real. Mais le Brésilien ne s'imagine pas ailleurs qu'à Madrid.

"Il fait n'importe quoi. Frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère. Il joue contre nous." Nous sommes le 27 octobre 2020. Ce jour-là, Karim Benzema se lâche dans les couloirs du Borussia-Park. A la mi-temps d’un match de Ligue des champions contre Mönchengladbach (2-2), les caméras de télévision filment le buteur français en pleine discussion avec Ferland Mendy. Remonté, il lui demande clairement d’arrêter de servir un de leurs coéquipiers au Real. Ce partenaire, c’est Vinicius Junior. Et cet épisode est aujourd’hui loin derrière lui.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

La saison qui vient de s’écouler aura été celle de sa métamorphose. Les critiques sur son manque d’efficacité et sa propension à ses débuts à courir la tête dans le guidon ont laissé place à un constat évident : il est désormais l’un des meilleurs attaquants au monde. A seulement 21 ans. Et forcément, une telle progression suscite bien des convoitises. A en croire les informations du quotidien madrilène Marca ce dimanche, le PSG se serait ainsi positionné ces derniers mois. Entre novembre 2021 et mars dernier, le club de la capitale aurait fait le pressing pour le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec le Real, qui court actuellement jusqu’en 2024.

Paris lui aurait proposé un salaire XXL

Un salaire de 40 millions d’euros nets par saison lui aurait été proposé, ainsi qu’une généreuse prime à la signature et même "un certain nombre d'opportunités commerciales au Qatar". Vinicius n’aurait pas donné suite. A ses yeux, le Real représente le club parfait pour son évolution. Et il n’est pas question pour lui de partir. Ni en France ni ailleurs. D’après Marca, Liverpool, Chelsea et Manchester United se sont eux aussi heurtés à un refus poli. Acteur principal de la grande saison réussie par Madrid, sacré champion d’Espagne et vainqueur de sa 14e Ligue des champions, Vinicius devrait bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2026 ou 2027.

Sa clause libératoire devrait passer à 1 milliard d’euros et ses émoluments vont être sérieusement revus à la hausse. Arrivé en 2018 en provenance de Flamengo contre 45 millions d’euros, l’international brésilien (14 sélections) touche toujours un salaire de jeune espoir, à tel point que le gardien Andriy Lunin et le défenseur Jesus Vallejo sont les seuls joueurs moins bien payés que l'unique buteur de la dernière finale de C1 contre Liverpool. Cette situation va changer pour lui permettre de toucher un salaire digne de son nouveau statut.

"Je pense qu’il aura un jour le Ballon d'or, bien sûr, je n'ai aucun doute, disait à son sujet Florentino Pérez cette semaine au micro de l’émission espagnole El Chiringuito. Il est heureux, c’est devenu un homme ici. Nous allons essayer de le prolonger dès que possible." Ce n’est a priori plus qu’une question de jours.