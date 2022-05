Real Madrid: la première réaction d'Ancelotti après la décision de Mbappé

Carlo Ancelotti s'est exprimé pour la première fois depuis sa prolongation sur Kylian Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid l'assure: il a d'autres choses en tête à quatre jours de la finale de Ligue des champions.

Trois jours après l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé, la première réaction du Real Madrid est venue de Carlo Ancelotti. Présent en conférence de presse à quatre jours de la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Carlo Ancelotti s'est exprimé pour la première fois depuis sa prolongation sur Kylian Mbappé. Avec une déclaration très prudente: "On sait sur quoi on doit se concentrer. Nous ne parlons pas des joueurs des autres clubs et de leurs décisions. Nous pensons à bien nous préparer pour la finale de la Ligue des champions."

Mbappé va s'expliquer avec Benzema

Dès samedi, plusieurs joueurs du Real Madrid avaient posté quelques photos énigmatiques sur leurs réseaux sociaux. Les trois attaquants Rodrygo, Vinicius Jr et Karim Benzema, ainsi que Luka Modric ont témoigné de leur amour au club, chacun à leur manière. L'attaquant français a publié dans sa story Instagram, une photo de sa main pointant du doigt l'écusson du Real Madrid. Une façon peut-être de signifier qu'il reste concentré sur les prochains rendez-vous (à savoir la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai) ou bien que le club reste au-dessus des joueurs?

Dans un entretien à Marca, Kylian Mbappé a confié qu'il allait discuter avec l'attaquant madrilène lors du prochain rassemblement des Bleus, qui débute samedi. "Oui, oui, et j'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid publier des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire, a commenté le Parisien. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG car nous avons une bonne relation."