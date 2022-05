Liverpool-Real: Clément Turpin nommé arbitre de la finale de Ligue des champions au Stade de France

L’UEFA a désigné Clément Turpin comme arbitre de la finale de la Ligue des champions, qui se disputera au Stade de France le 28 mai prochain. Le Français sera accompagné de quatre autres arbitres de Ligue 1.

Un arbitre tricolore au Stade de France, le symbole est fort. L'UEFA a désigné ce mercredi Clément Turpin comme arbitre principal de la finale de la Ligue des champions, organisée le 28 mai prochain dans l’enceinte dionysienne. A ses côtés, quatre autres arbitres de Ligue 1 : Nicolas Danos et Cyril Gringore et Benoît Bastien, en tant que quatrième officiel. Le responsable de la VAR sera un autre de ses compatriotes, Jérôme Brisard, qui sera assisté par Willy Delajod (France) et deux Italiens, Massimiliano Irrati et Filippo Meli. C'est une première pour un Français depuis... 1986!

Déjà arbitre de la finale de la Ligue Europa la saison passée

Le Français de 39 ans, arbitre international depuis 2010, arbitrera sa première finale de Ligue des champions, après avoir été quatrième officiel lors de la finale de 2018. La saison dernière, il avait arbitré la finale d'Europa League.

Cette saison, Clément Turpin a été au sifflet de plusieurs rencontres de Ligue des champions : Chelsea-Real Madrid en quart de finale aller, Bayern-Salzbourg en huitièmes de finale retour ou encore Villarreal-Atalanta, Barcelone-Dynamo Kiev, AC Milan-Porto et Porto-Atlético lors de la phase de groupes. Récemment, il a aussi officié lors des barrages de la Coupe du monde 2022, lors de l'élimination de l'Italie contre la Macédoine du Nord (0-1).

Une décision qui rend sceptique Jerome Rothen

Alors que l'arbitre français avait déjà été annoncé comme futur titulaire pour cette finale au Stade de France dans une information révélée par Radio Marca le 28 avril, Jérôme Rothen avait émis des réserves quand à sa nomination. "Ça ne va pas lui faire changer son attitude, qui n’est pas la bonne en Ligue 1, avait-il regretté à la fin avril. Pour le coup, j’ai vu quasi tous les matchs arbitrés par Turpin en championnat, notamment le PSG-Lyon et le Lille-Lyon, qui étaient hyper importants. En France, il est brossé dans le sens du poil, il n’est pas mis face à ses responsabilités. Ça dessert l’arbitrage français."

"Quand il est arrivé, j’étais le premier à dire qu’il avait révolutionné le contact avec les jours, a-t-il poursuivi. Mais ça a duré deux trois ans, il est devenu n°1 et maintenant il ne l’est plus. Alors que ça doit être un repère pour ceux qui veulent arbitrer au plus haut niveau. Je le félicite d’être en Ligue des champions, mais j’espère qu’il gardera les pieds sur terre." Des propos qu’a tenu à relativiser Emmanuel Petit, consultant de l’émission, qui a déploré qu’on soit "trop durs avec les arbitres, dans une société qui n’est plus tolérante et où on a pas le droit à l’erreur."