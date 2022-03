Real Madrid: "tout est bouclé" pour Mbappé, selon une ancienne légende du club

Predrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du Real Madrid, assure que des "sources fiables " lui ont confié que le transfert de Kylian Mbappé au sein du club espagnol était "bouclé".

Madrid ne cache plus son optimisme pour l’arrivée de Kylian Mbappé l’été prochain. En fin de contrat au PSG en juin, l’attaquant n’a toujours pas annoncé son choix: prolonger à Paris ou partir libre. Pour de nombreux suiveurs du club espagnol, le doute n’est plus permis pour une signature dans les rangs madrilènes. Lundi soir, Predrag Mijatovic, ancien milieu de terrain du club (1996-1999) qui a également occupé les fonctions de directeur sportif (2006-2009), a indiqué qu’une arrivée de de l’attaquant français dans la capitale espagnole était en très bonne voie.

"Mbappé va jouer ici"

"Selon les informations que j’ai, ils m’assurent que tout est bien et que Mbappé va jouer ici, a-t-il confié sur les ondes de la Cadena Ser. Je crois que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football, jamais rien n’est sûr à 100%. Mais je crois que ces sources manient de très bonnes informations. Et j’espère le voir ici."

Relancé sur le sujet, il a insisté. "Je crois que, selon les informations que l’on m’a données, tout est bouclé", a-t-il conclu. L’ancienne légende du club (deuxième du Ballon d’or 1997, vainqueur de la Ligue des champions 1998) reconnaît que l’association Benzema-Vinicius-Mbappé serait une "merveille".

Il faudra attendre encore un peu avant d’en savoir plus sur le choix définitif de Mbappé. Le joueur est concentré à bien terminer la saison avec Paris, qui n’a plus que le titre de champion à aller chercher en Ligue 1. Les Parisiens ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions par… le Real Madrid, la semaine dernière malgré deux buts de Kylian Mbappé lors de la double confrontation.