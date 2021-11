Real Madrid: Wilshere conseille à Hazard de rejoindre Newcastle

Peu utilisé par Carlo Ancelotti au Real Madrid, Eden Hazard (30 ans) est dans une situation compliquée. Pour Jack Wilshere, jouer sous les ordres d’Eddie Howe, nommé entraîneur de Newcastle, lui ferait le plus grand bien.

Quel avenir pour Eden Hazard (30 ans)? L’ailier du Real Madrid se retrouve dans une situation complexe au club où son temps de jeu a fondu. Carlo Ancelotti ne l’a plus titularisé en Liga depuis le 19 septembre 2021 et lui a seulement offert cinq et sept minutes de jeu lors des deux dernières rencontres. L’ancien joueur de Lille, qui a rejoint la capitale espagnole en 2019, est sous contrat jusqu’en 2024. Et l’idée de le faire changer d’air trotterait dans l’air pour l’été prochain. Pour aller où?

"Hazard adorerait travailler sous les ordres d'Eddie Howe"

Jack Wilshere (29 ans), milieu de terrain anglais, a une idée en tête. Il verrait bien Hazard revenir en Angleterre, où il a brillé avec Chelsea pendant sept ans (2012-2019). Il lui conseille de rejoindre Newcastle et son très ambitieux projet depuis le rachat du club par un fonds d’investissement saoudien.

"Hazard adorerait travailler sous les ordres d'Eddie Howe (tout juste nommé sur le banc des Magpies, ndlr), a-t-il déclaré à TalkSPORT. L'ancien joueur d'Arsenal connaît bien Eddie Howe qui l’a entraîné pendant une saison (2016-2017) lors de son passage à Bournemouth. "Il avait été génial avec moi et m'avait beaucoup aidé, a-t-il ajouté. C'était difficile car je venais d'un grand club comme Arsenal. Hazard est encore d'un autre niveau mais c'est un coach qui vous donne envie de jouer pour lui."

Le joueur est actuellement retenu avec la Belgique où Roberto Martinez, son sélectionneur, espère qu’il retrouve le goût du jeu. "Cette période de matches internationaux est une excellente occasion de jouer, explique-t-il. Suis-je inquiet ? Ce n'est pas une situation idéale. Mais on ne s'inquiète pas jusqu'à ce qu'Eden ne profite plus dans le football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté."