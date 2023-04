Real, PSG, Arabie Saoudite et même Chelsea: tout le monde veut Mourinho

Sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024, José Mourinho fait l'objet de nombreuses convoitises en Europe et même au delà. Si bien qu'il n'est pas certain que le Portugais aille au terme de son contrat en Italie...

Entraîneur de l'AS Roma depuis la saison dernière et vainqueur de la Ligue Europa Conférence d'emblée, José Mourinho, malgré les critiques qui affluent sur la qualité du jeu proposé par ses équipes, continue le redressement progressif des Giallorossi. Toujours engagés en Ligue Europa, les Romains plafonnent à un point seulement du top 4, et pourraient donc retrouver la Ligue des champions l'année prochaine, après cinq ans d'absence dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Mais le cas échéant, les pensionnaires du stadio Olimpico ne sont pas certains de la disputer avec l'entraîneur portugais aux manettes, sous contrat en 2024 mais sujet aux rumeurs l'envoyant un peu partout en Europe et au Moyen-Orient.

Après Ronaldo, Mourinho comme nouvelle tête d'affiche en Arabie saoudite?

Si le Corriere dello Sport affirme que le Lusitanien a choisi de rester fidèle à la Roma et d'aller au terme de son contrat, le média transalpin croit également savoir que l'Arabie saoudite serait prête à lui proposer un contrat astronomique - 120 millions d'euros sur deux ans - pour qu'il prenne soit la succession d'Hervé Renard à la tête de l'équipe nationale, soit les rênes d'un club. Al Nassr, le club de son ancien joueur Cristiano Ronaldo au Real Madrid, est notamment évoqué.

Cristiano Ronaldo, sous le maillot d'Al Nassr, club saoudien qu'il a rejoint en décembre 2022. © AFP

Mais le "Special One" est aussi convoité en Europe. Mourinho est ainsi cité parmi les techniciens susceptibles de remplacer Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain, dont le poste est de plus en plus menacé en raison du début d'année 2023 complètement raté par les Franciliens, déjà vaincus à huit reprises en 18 sorties.

Aussi, un retour du "Mou" à la tête du Real Madrid, club qu'il a entraîné entre 2010 et 2013, n'est pas à exclure selon la Cadena Ser. La Casa Blanca, qui verra Carlo Ancelotti arriver à un an de la fin de son contrat cet été, pourrait perdre son entraîneur prématurément puisque la sélection brésilienne le veut en tant que sélectionneur, et que l'intérêt semble réciproque.

Chelsea, pour un troisième mandat?

Chelsea envisagerait également un second rappatriement de son ancien entraîneur, déjà en poste entre 2004 et 2007, puis de 2013 à 2015, remportant notamment trois fois la Premier League. Le club londonien, bien mal en point en championnat (11e), a déjà licencié Thomas Tuchel et Graham Potter, et choisi Frank Lampard en tant qu'intérimaire jusqu'à la fin de saison, afin de choisir le meilleur profil pour la suivante. Et selon Revelo, parmi les Julian Nagelsmann et Luis Enrique, le nom de José Mourinho est également considéré du côté de Stamford Bridge...

José Mourinho, en octobre 2015, aux commandes des Blues. © IconSport

Pour l'heure, José Mourinho sera bel et bien sur le banc de l'AS Roma pour affronter le Torino en Serie A samedi, puis le Feyenoord Rotterdam jeudi, dans le cadre des quarts de finale de Ligue Europa.