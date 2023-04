Après l'élimination en Ligue des champions et 8 défaites en 18 matchs en 2023, selon les informations de RMC Sport, le PSG ne devrait pas continuer avec Christophe Galtier et travaille déjà à la suite.

C’est un secret de polichinelle : le Paris Saint-Germain cherche un entraineur. Depuis la défaite en huitième de finale aller de la Ligue des champions le crédit de Christophe Galtier était sérieusement entamé. Il est devenu limité après l’élimination à Munich. Des entraineurs comme Thomas Tuchel ont été sondés sans qu’il n’y ait de suite. Les deux défaites de rang en championnat sans marquer le moindre but ont fini de convaincre les actionnaires qu’il fallait du changement.

La tentation Nagelsmann

Une fois de plus Paris risque de changer d’entraîneur à l’intersaison. Aujourd’hui le maintien de Christophe Galtier au-delà du mois de juin serait une surprise. Le Marseillais pourrait même ne pas terminer la saison sur le banc si ça se passait mal à Nice puis contre Lens au Parc des Princes le 15 avril. A Doha on cherche des solutions. Peu de noms font l’unanimité mis à part Zinédine Zidane mais le dossier reste compliqué. Il était déjà la priorité la saison passée, sans succès. Parmi les profils qui reviennent le plus souvent, il y a d'abord celui de Julian Nagelsmann, fraichement débarqué du Bayern Munich. Vu du Qatar c’est un entraineur jeune, fougueux et ambitieux. La double défaite du PSG contre le Bayern de Nagelsmann n’a pas échappé à grand monde.

Cependant sa capacité à gérer un vestiaire comme celui du club de la capitale interroge. Les retours des joueurs du Bayern entrainés par l’homme de 35 ans ne sont pas la meilleure publicité pour le jeune technicien qui avait eu moins de difficultés avec les jeunes pousses d'Hoffenheim et de Leipzig qu'avec les stars de Munich. Difficile de l’imaginer rejoindre Paris à très court terme d’autant qu’il intéresse Chelsea et son carnet de chèques illimité. A date, Paris n’est pas entré en contact avec l’Allemand mais son nom devrait revenir sur la table s’il est toujours disponible cet été. Parmi les autres noms, Antonio Conte, José Mourinho ou encore Luis Enrique sont des entraineurs d’expérience. L’un des pré-requis pour prendre la place de Christophe Galtier. Là aussi pour des raisons diverses (pas interessé par le poste, pas libre, ne cochant pas toutes les cases pour le postes), aucun de ceux-là ne devrait rallier la capitale avant la fin de la saison. Et la recherche de la perle rare se poursuit.

Des relations moins fluides entre Luis Campos et Christophe Galtier

Christophe Galtier ne sera limogé en cours de saison que si la situation déjà pensante devient très critique. En d’autres terme si le titre de champion est menacé. Les deux prochains matchs serviront de baromètre pour un entraineur en perte de confiance et lucide sur la situation. Les mêmes interlocuteurs qui expliquaient peu avant la trêve que Galtier était sûr de terminer la saison ne sont plus si confiants. S’il est encore là c’est que le club n’a pas trouvé de candidat idéal. "La situation financière est compliqué. Une décision irréfléchie ferai perdre de l’argent supplémentaire au club, nous souffle un proche du PSG.

Sa relation avec Luis Campos n’est par ailleurs plus aussi nette. Le Portugais ne compte pas le lâcher mais il est déçu de voir chez Galtier une forme de résignation qui se traduit aussi dans sa communication. Son management et sa gestion des stars est perçue comme l’un de ses talons d’Achille. La même phrase revient chez ceux qui l’ont connu à Lille: "Ca ne lui ressemble pas". De son côté Galtier n’a pas gouté l’intervention du conseiller sportif dans son vestiaire à Monaco et regrette les nombreuses blessures qui ont plombé un effectif trop court. L’avenir des deux hommes ne s’écrit plus à la première personne du pluriel. Mais si l'un part, l'autre devrait rester. Il faudra voir avec quelle marge de manoeuvre selon le profil du nouveau technicien qui pourra arriver. Car Luis Campos est moins menacé à court terme. A moins de continuer à enchainer les défaites, auquel cas les deux hommes pourraient prendre la porte.