Rennes: Holveck refuse de fixer un prix pour Camavinga et assure que "tout est ouvert"

Invité ce lundi du RMC Football Show, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a balayé l'actualité du marché des transferts, en s'attardant sur "le gros dossier" Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga, qui n’a plus qu’un an de contrat, ne prolongera sans doute pas avec son club formateur. Comme révélé par RMC Sport le 25 mai dernier, le joueur du Stade Rennais n’en a pas l’intention et l’a annoncé à ses dirigeants. Les plus grands clubs européens, dont le PSG, l’un des seuls à pouvoir s’offrir la pépite cet été, sont à l’affût depuis plusieurs mois, et comptent bien profiter de la situation.

"L’une des priorités est de réduire l’effectif. On a 8 ou 9 joueurs à sortir, a expliqué Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, ce lundi dans le RMC Football Show. Reste le gros dossier Eduardo, tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger. C’est le gros dossier en cours. Il ne partira pas pour rien. Nous avons eu beaucoup d’échanges, mais rien n’est fait dans un sens ou dans l’autre."

La course est lancée depuis bien longtemps pour l'international français de 18 ans, qui est notamment dans le viseur du PSG. Reste à savoir qui raflera la mise et à quel prix. Le transfert atteindra difficilement les 100 millions d’euros souhaités un temps par le Stade Rennais, Nicolas Holveck en est bien conscient: "Fixer un prix limite sur ce marché atypique, ce serait un peu présomptueux. Ce qui est sûr, c’est qu’il a une certaine valeur et une valeur certaine."

Le n°6, la "priorité absolue" du mercato rennais

Le dirigeant du club breton ne s’est pas arrêté au seul cas Camavinga, rappelant que Rennes visait quatre postes essentiels pour se renforcer cet été. La plupart ont d’ailleurs été pourvus. Loïc Badé, le défenseur de Lens, est arrivé. La visite médicale du latéral norvégien Birger Meling est prévue ce mardi. Le Stade Rennais cherche désormais un n°6 et concentre tous ses efforts sur ce dossier.

"On aura une base très solide une fois qu’on aura obtenu ce dernier transfert", estime Holveck. Rennes n’est pas insensible au profil du joueur de l’AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners: "C’est un très bon joueur. Maintenant, ce n’est pas le seul que l’on suit, c’est un marché qui est assez compliqué. Rennes compte sur le marché européen, on fait réfléchir de très très bons joueurs. On focalise nos efforts sur ce n°6, c’est la priorité absolue de ce mercato."

Dans le viseur de plusieurs clubs européens, le milieu Benjamin Bourigeaud et le défenseur Nayef Aguerd n'obtiendront pas un bon de sortie cet été, a rassuré le président du Stade Rennais. "Benjamin a fait de très belles saisons. C'est l’un des cadres du vestiaire, il ne partira pas", a-t-il affirmé de Bourigeaud, sous contrat jusqu'en 2023.