Mercato: Florian Maurice rassure les supporters rennais pour Camavinga

Florian Maurice a fait le point sur le mercato du club breton auprès de TV Rennes. Le directeur sportif affirme "rester calme" par rapport à la situation d'Eduardo Camavinga.

Florian Maurice souhaite rassurer les supporters rennais sur le dossier Eduardo Camavinga. "Aucune offre n'a été reçue, ni du PSG ni de Manchester United pour Eduardo Camavinga" a déclaré le directeur sportif du Stade Rennais ce lundi sur TV Rennes, alors que les discussions pour une prolongation continuent mais n'avancent pas. Le clan Camavinga et son représentant Stellar Sports ont des demandes financières importantes (500 000 euros mensuels) qui feraient de Camavinga le plus gros salaire du club, à 18 ans.

Sous contrat jusqu'en 2022, Camavinga veut partir et aimerait signer au PSG, comme révélé par RMC Sport il y a plusieurs semaines. "Ce qui est sûr c'est qu'Eduardo sera là demain mardi pour la reprise", a poursuivi Maurice. "On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu'il ne souhaite pas, pour le club, partir libre", assure t-il.

Le club rennais veut recruter par ailleurs deux milieux de terrain pour remplacer Camavinga et Nzonzi qui "a fait une bonne saison mais dont le club attendait un peu plus pour un joueur de ce standing, a lâché Maurice. On va chercher une animation différente avec un peu plus de dynamisme dans ce secteur de jeu".

Le Stade Rennais s'active sur d'autres pistes

Maurice reconnaît à ce poste "des discussions avancées avec Jens Cajuste" le milieu de terrain international suédois de 21 ans qui évolue à Midtjylland, au Danemark, et qui dispute actuellement l'Euro 2021 avec la Suède. "On a bon espoir. On espère finaliser rapidement".

Le Stade Rennais cherche également en priorité un défenseur central pour remplacer Damien Da Silva. La priorité est le Lensois Loïc Badé qui, comme annoncé, "veut rejoindre Rennes mais Lens est gourmand et a pour le moment refusé nos offres". La dernière s'élevait à 15 millions d'euros.

Autre piste, Maurice discute avec Arsenal pour William Saliba mais "ce n'est pas la piste principale car ce serait un prêt et non un engagement dans la durée", Saliba étant lié avec Arsenal jusqu'en 2024. Rennes pourrait donc se tourner vers le Belge Dedryck Boyata actuellement à l'Euro avec le Belgique, "un joueur d'expérience très intéressant", à qui il reste un an de contrat au Hertha Berlin.

Côté départs, alors que Rennes retrouve l'entraînement demain mardi, Maurice annonce que le club ne compte plus sur Mbaye Niang de retour de prêt d'Arabie Saoudite et qui ne sera pas présent à la reprise. D'autres joueurs ne rentrent plus dans les plans bretons comme Yann Gboho ou James Léa Siliki. Sous contrat jusqu'en 2022, Faitout Maouassa également ne sera pas prolongé et ne sera pas retenu si une porte de sortie est trouvée. Même chose pour Romain Del Castillo et Brandon Soppy.