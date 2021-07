Strasbourg: Gameiro explique pourquoi il a refusé de signer à l'OM

Kevin Gameiro a été officiellement présenté ce mardi par Strasbourg. L’attaquant de 34 ans, qui revient dans le club de ses débuts, en a profité pour justifier son refus de rejoindre l’OM cet été.

Il est de retour à la Meinau. Treize ans après son départ à Lorient, Kevin Gameiro s’est engagé avec le Racing Club de Strasbourg, le club de ses débuts. L’attaquant de 34 ans, qui a signé un contrat jusqu’en 2023, a été présenté ce mardi en Alsace. L’occasion pour lui de revenir sur ses contacts avancés avec l’OM, qu’il a failli rejoindre il y a quelques semaines. Après avoir échangé avec les dirigeants du club phocéen, l’ancien joueur du PSG a finalement décliné la proposition.

"Marseille, c’est un choix, assure Gameiro. J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c'est un contexte particulier, d'autant plus quand on est un ancien Parisien... C'était un choix plus personnel, parce que je pense que les ambitions du club sont aussi très élevées là-bas. Je vous dirais tout simplement que c'est un choix personnel et c'est pour ça que j'ai refusé l'offre de Marseille."

"Je ne suis pas ici en pré-retraite"

Relancé à propos de ses ambitions avec le Racing, l’ex-buteur de l’Atlético de Madrid, du FC Séville et de Valence, a tenu à rassurer les supporters: "Je ne suis pas ici en pré-retraite. Je suis ici parce que j’ai encore envie de progresser et de marquer des buts pour cette équipe. Je veux montrer au président, à mes coéquipiers, au staff, qu’ils peuvent compter sur moi."

Convaincu par le discours de Julien Stéphan, l’international français (13 sélections, 3 buts) assure être en bonne forme alors qu’il a travaillé en solo ces dernières semaines. "Je me suis préparé de mon côté, explique-t-il. Ce n’est pas évident de s’entraîner seul. C’est la première fois que ça m’arrive mais je me devais de rester pro et de travailler pour être prêt quand il faudra reprendre avec l'équipe". Ce pourrait être dès samedi prochain, lors du match amical face à l’Eintracht Francfort, prévu à 17h30 en Allemagne.