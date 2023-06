Ligue 1: le PSG a perdu plus de deux millions d’abonnés sur Instagram après le départ de Messi

Le compte Instagram du Paris Saint-Germain a connu une perte d’abonnés très conséquente depuis l’annonce du départ de Lionel Messi. Dans le même temps, le compte de l’Inter Miami, où a signé l’Argentin, explose tous les compteurs.

L'autre effet Messi. Le nombre d'abonnés sur le compte Instagram du Paris Saint-Germain a chuté depuis l'annonce du départ du septuple Ballon d’or. Le PSG a perdu plus de deux millions d'abonnés sur les sept derniers jours selon les chiffres d'insTrack, un outil de mesure d'audience sur Instagram.

Le club parisien en compte désormais 67,8 millions, alors qu'il en comptait 69,9 millions avant le dernier match de Ligue 1 contre Clermont (3-2) et la dernière apparition en France de l'Argentin, 35 ans et 469 millions d'abonnés sur Instagram. Le PSG peut encore compter sur ses deux stars, Kylian Mbappé (104 millions d'abonnés) et Neymar (209 millions).

D'un million à 5,2 millions pour l'Inter Miami

C'est le phénomène inverse pour le club de MLS, l'Inter Miami qui est passé d'un million d'abonnés mardi à 5,2 millions jeudi. En s'engageant avec l'Inter Miami, Lionel Messi a refermé mercredi le chapitre le plus triste de son immense carrière, deux années passées au PSG durant lesquelles le septuple Ballon d'Or n'était "pas heureux", brillant parfois mais connaissant surtout un désamour croissant avec le public du Parc des Princes.

"C'était deux années où je n'étais pas heureux. Je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher, ici (à Paris, NDLR) je l'ai beaucoup moins fait, je partageais moins d'activités avec eux", a-t-il déclaré dans une interview accordée aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo.