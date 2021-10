Equipe de France: "Je pense avoir le niveau", Saint-Maximin rêve des Bleus

Exclu RMC Sport - Joueur majeur de Newcastle cette saison, Allan Saint-Maximin s’est confié sur la suite de sa carrière. A quelques jours de la prochaine liste de Didier Deschamps, l’ailier de 24 ans croit encore à ses chances de rejoindre l’équipe de France.

Avant-dernier de Premier League, Newcastle connait un début de saison compliqué en championnat. Outre le rachat par le fonds souverain d’Arabie saoudite, qui suscite de nombreux espoirs pour la suite, Allan Saint-Maximin est l’un de gros motifs de satisfaction pour les Magpies. Titulaire indiscutable, le Français de 24 ans a marqué deux buts et délivrés deux passes décisives en neuf apparitions. De quoi faire germer de grands rêves dans la tête de l’ex-Niçois, y compris celui d’un avenir en équipe de France.

"Tu regardes, tu attends et quand tu n’es pas appelé il y a de la déception bien évidemment, a estimé Allan Saint-Maximin dans un entretien prochainement diffusé sur RMC Sport 1. Mais c’est ce qui te donne envie de continuer à travailler."

Saint-Maximin veut sa chance en Bleu

Relancé sur la possibilité de jouer un jour avec les Bleus, Allan Saint-Maximin a assuré avoir le niveau nécessaire pour prétendre à une place dans le groupe dirigé par Didier Deschamps. Surtout depuis que le technicien tricolore a lancé plusieurs jeunes. Et pourquoi à l'occasion de la prochaine trêve internationale début novembre avec les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande.

"C’est une certitude, je pense avoir le niveau, a encore lâché l’ailier des Magpies. Je pense qu’il y a énormément de bons joueurs mais comme on peut le constater, beaucoup de joueurs ont eu leur chance. Cela veut dire que Jonathan Ikoné a eu sa chance, Moussa Diaby a eu sa chance. Marcus Thuram a eu sa chance. Pas mal de joueurs ont eu la chance d’être appelés. Je ne pense pas ne pas être au niveau pour ne pas être appelé en équipe de France."

Saint-Maximin: "Si les ambitions de Newcastle et les miennes sont en adéquation…"

Bien installé à Newcastle depuis août 2019, Allan Saint-Maximin espère s’y inscrire dans la durée, y compris après l’arrivée de nouveaux propriétaires saoudiens. Mais si le club ne franchit pas un cap, le Français se réserve le droit de chercher une équipe plus ambitieuse et qui pourrait favoriser ses chances de jouer pour l’équipe de France.

"Je me vois où dans dix ans? C’est une très bonne question. Si je pouvais rester à Newcastle. Si les ambitions de Newcastle et les miennes sont en adéquation, bien évidemment je me vois rester à Newcastle. Mais c’est sûr qu’avec les objectifs que j’ai, si les choses ne se passent pas comme prévu… Je sais très bien qu’avec ce que je veux, les ambitions que j’ai comme la Coupe du monde et la Ligue des champions je serais obligé de réfléchir à autre chose.

