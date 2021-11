Zidane au PSG, "ce serait une trahison totale de Marseille" selon Bartoli

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, ce samedi, Marion Bartoli a estimé qu'une signature de Zinedine Zidane au PSG serait une "trahison" pour Marseille, la ville de "ses racines".

Si Zinedine Zidane rejoint un jour le Paris Saint-Germain, Marion Bartoli y verra une "trahison de la ville de Marseille". Membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC, l'ancienne joueuse de tennis et gagnante de Wimbledon, grande fan de l'OM, est très dubitative sur la possibilité que le champion du monde 1998 succède à Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du club de la capitale.

"Le problème, c'est que Zinedine est un enfant de Marseille, a-t-elle déclaré ce samedi. Il a grandi à Marseille, ses parents sont encore à Marseille. Forcément, cette ville est complètement reliée à lui. Ce serait un sentiment de trahison totale. Marseille, c'est sa ville de coeur. Il en a toujours parlé, il l'a toujours dit".

"À chaque fois que je le vois, il me parle de Marseille"

En tant que marraine de l'association ELA (contre les maladies génétiques rares du système nerveux), Marion Bartoli côtoie Zinedine Zidane, qui est parrain. Ce qui lui permet d'appuyer ses propos: "À chaque fois que je le vois, il me parle de Marseille. C'est vraiment sa ville, là où il a ses racines. Il vient de la Castellane, un quartier assez défavorisé de Marseille. Il a vraiment cette ville au plus profond de son coeur".

Marion Bartoli comprend néanmoins qu'il puisse être éventuellement intéressé par le challenge parisien: "Dans un projet de carrière pour lui, en tant qu'entraîneur, je pense que ça l'intéresse bien sûr d'essayer de relever un défi en amenant le PSG à gagner la Ligue des champions. Mais il doit être en train de douter, en se demandant s'il ne trahit pas sa ville d'origine. (...) Ce sentiment de trahison de la ville de Marseille, pour Zinedine ce doit être un problème pas évident à régler".

Pour l'heure, aucun contact n'a été pris entre le PSG et Zinedine Zidane, selon Leonardo. "On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu", a assuré vendredi soir le directeur sportif brésilien.