Mercato: Zidane, pas encore au PSG

Au cœur de rumeurs concernant un éventuel départ en Angleterre et à Manchester United, Mauricio Pochettino n'a pas demandé au PSG d'être libéré. Le club de la capitale n’a par ailleurs pas entamé de discussions directes avec Zinédine Zidane, ni avec aucun entraîneur.

Si les rumeurs autour d’un départ de Mauricio Pochettino pour Manchester United ont agité l’actualité parisienne ces derniers jours, à Paris, comme cet été, on juge qu’il n’y a aucune raison de réagir. L’entraîneur argentin (49 ans) est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2023. Il n’a pas demandé au PSG d’être libéré. Manchester United n’a de son côté pas pris contact avec les dirigeants parisiens.

La réflexion au PSG s’engagera uniquement si l’une de ses deux hypothèses se réalise. Paris n’a par ailleurs pas entamé de discussions directes avec Zinedine Zidane (49 ans), ni aucun entraîneur. Même si Zidane est un nom régulièrement cité dans les discussions entre dirigeants. Au PSG, on reste tranquille pour l’instant autour de ces rumeurs, rappelant qu’il y a un entraîneur en place et qu’il n’est pas prévu que cela change à court terme.

L'avenir de Deschamps au cœur de l'équation

De plus, Zidane n’a jamais caché son ambition de diriger un jour l’équipe de France. Didier Deschamps n’étant pas certain d’être prolongé à la tête des Bleus au terme de la Coupe du monde 2022 en décembre prochain, une fenêtre de tir pourrait s’ouvrir pour ZZ. Si Paris venait à s’atteler sur ce dossier Zidane, il lui faudra donc se montrer convaincant, en laissant probablement une marge de manœuvre importante à l’ancien coach du Real Madrid.

Pochettino, lui, a de nouveau été interrogé sur les rumeurs autour de son avenir, mercredi, après la défaite contre Manchester City (2-1) en Ligue des champions. Il a encore botté en touche. "Les joueurs connaissent ma situation, a commenté en conférence de presse l’ancien manager de Southampton et Tottenham. Nous sommes dans un milieu où il y a des rumeurs. Cela ne vaut même pas la peine de parler des rumeurs."

Concernant Manchester United, le site The Athletic assure ce jeudi que les dirigeants mancuniens ont trouvé un accord avec l'Allemand Ralf Rangnick pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer à court terme. Actuellement en poste au Lokomotiv Moscou, où il est responsable des sports et du développement du club, il pourrait s'engager pour six mois avant de laisser la place à un autre technicien en fin de saison.