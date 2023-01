L'imbroglio Ziyech, Vitinha à l'OM, Jorginho… une dernière journée folle lors de ce mercato hivernal

Ouvert depuis le 1er janvier, le mercato hivernal s’est refermé ce mardi soir. Plusieurs clubs, à l’image de l’OM ou du PSG, ont attendu cette dernière ligne droite pour finaliser leurs dossiers.

• L’OM tient son transfert majeur en attaque avec Vitinha

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Ruslan Malinovskiy (Atalanta Bergame) et Azzedine Ounahi (Angers), l’Olympique de Marseille a frappé fort dans cette dernière journée de mercato en s’offrant les services du prometteur attaquant Vitinha. Âgé de 22 ans, le Portugais débarque en provenance de Braga et s’engage avec le club phocéen jusqu’en juin 2027. Selon nos informations, le montant du transfert s’élève à 32 millions d’euros, bonus compris. Si ces derniers sont levés, Vitinha pourrait donc devenir la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM devant Dimitri Payet, acheté un peu plus de 29 millions d’euros en janvier 2017.

Ces dernières heures, l’OM s’était mis d’accord avec le buteur portugais, qui voulait voulait venir à Marseille quitte à refuser des offres venant d’Angleterre. Braga récupérera aussi 10% d’une revente de Vitinha et dispose même d'une option de rachat qui lui est réservée. Cette "clause" de rachat, qui s’élève à 60 millions d’euros, n’est valable que pour la formation lusitanienne. De son nom complet Vítor Manuel Carvalho Oliveira, Vitinha vient donc renforcer le secteur offensif marseillais après les départs de Bamba Dieng (Lorient) et Luis Suarez (Almeria).

• Le PSG dans l'attente pour Ziyech après un incroyable raté de Chelsea

Dans cette dernière ligne droite, aucun dossier n'aura été simple pour le Paris Saint-Germain. Alors que Milan Skriniar, qui a déjà donné son accord pour venir dans la capitale cet été, va finalement rester à l'Inter Milan pour la fin de saison, l'arrivée en prêt de Hakim Ziyech semblait être bouclée en fin de soirée par les dirigeants parisiens. En échec dans le dossier Cherki, retenu par l'OL, le club francilien avait négocié jusqu'au bout avec Chelsea pour obtenir l'arrivée du milieu offensif marocain, en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.... mais ce transfert pourrait finalement être annulé !

Chelsea a ainsi envoyé trop tardivement les documents pour enregistrer le transfert. Les Blues ont envoyé à plusieurs reprises le mauvais document. Le PSG va formuler un recours, sans doute demain, auprès de la LFP en invoquant l’inconséquence de Chelsea.

Une porte de sortie trouvée à Navas par le PSG

Autre dossier bouclé sur le fil par le PSG, mais cette fois bien valable, celui de Keylor Navas. Comme indiqué par Fabrizio Romano, et confirmé par RMC Sport, le club parisien et Nottingham Forest ont trouvé un accord pour le prêt du gardien costaricain. Ce dernier était également parvenu à un accord avec le club promu en Premier League. Navas s’est envolé ce mardi soir en direction de l’Angleterre. Sergio Rico sera désormais la doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG.

• L’OL se renforce en attaque avec l’arrivée de Jeffinho

Après avoir perdu Jeff Reine-Adélaïde (Troyes), Karl Toko Ekambi (Rennes), Romain Faivre (Lorient) et Tetê (Leicester), Lyon était dans l’obligation de se renforcer en attaque. C’est désormais chose faite. Alors qu’il avait déjà enrôlé Amin Sarr (21 ans) en provenance de Heerenveen (Pays-Bas), le club rhodanien a ajouté un nouvel élément offensif à son effectif en la personne de Jeffinho.

L'attaquant brésilien de 23 ans quitte Botafogo, club qui appartient également à John Textor, et rejoint l’OL jusqu'en 2027. Le montant du transfert s'élève à 10 millions d'euros, plus 2,5 millions de bonus. A Lyon, Jeffinho va connaître sa première expérience en Europe. Le droitier, évoluant surtout sur le côté gauche, a disputé 24 matchs de championnat cette saison, pour deux buts inscrits et trois passes décisives.

• Jorginho quitte Chelsea et signe chez le rival Arsenal

A force d’acheter des joueurs, les Blues, principaux animateurs de ce mercato hivernal, devaient bien finir par faire de la place dans leur effectif. Dans le dur à Chelsea, où, malgré 25 apparitions, il ne semblait plus indispensable, Jorginho (31 ans) s'est engagé avec le rival londonien d'Arsenal jusqu'en juin 2024. Le transfert rapporterait environ 13,5 millions d'euros aux Blues.

Arrivé à Chelsea en juillet 2018 en même temps que son mentor de Naples, Maurizio Sarri, Jorginho a su rapidement devenir une pièce essentielle des Blues. En quatre ans et demi à Chelsea, l'international italien aux 46 sélections a gagné la Ligue Europa en 2019 avant d'être l'un des artisans majeurs du sacre en Ligue des champions en 2021. La même année, fort d'un titre avec l'Italie à l'Euro, Jorginho a terminé troisième du classement du Ballon d'or. A Arsenal, il vient renforcer un effectif qui croit de plus en plus au sacre en Premier League.

• Rennes s’offre un joueur de Tottenham

Le Stade Rennais a dû s’activer pour trouver un remplaçant au capitaine Hamari Traoré, victime d’une déchirure au mollet et qui devrait être absent jusqu’à mi-mars. Dans les ultimes heures de ce mercato, les Rouge et Noir ont jeté leur dévolu sur Djed Spence, latéral droit anglais de 22 ans évoluant à Tottenham.

Très peu utilisé cette saison par Antonio Conte, le joueur prometteur vient en Bretagne pour gagner du temps de jeu et se montrer. Il s’engage en prêt jusqu’à la fin de la saison.