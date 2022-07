PSG: le groupe parisien pour le Trophée des champions, avec Mukiele mais sans Ekitike

Christophe Galtier a convoqué Nordi Mukiele, tout juste arrivé de Leipzig, pour le voyage à Tel-Aviv afin de disputer le Trophée des champions ce dimanche contre Nantes (20h). Hugo Ekitike va quant à lui rester à Paris.

Le groupe pour le premier match officiel de l’ère Christophe Galtier est connu. Et la rencontre contre le FC Nantes, ce dimanche lors du Trophée des champions (20h), pourrait être l’occasion de voir une nouvelle recrue à l’oeuvre. Le nouveau coach du Paris Saint-Germain a en effet décidé de convoquer Nordi Mukiele, tout juste arrivé de Leipzig, pour défier les Canaris à Tel-Aviv.

Même s’il a participé à l’entraînement collectif ce vendredi, Hugo Ekitike ne sera quant à lui pas du voyage en Israël. L’ancien attaquant rémois était déjà resté dans la capitale lors de la tournée parisienne au Japon à cause de lenteurs administratives dans l’obtention de son visa.

Mbappé sera-t-il du voyage ?

Alors que Kylian Mabppé est suspendu pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix matchs en fin de saison dernière (contre Monaco, Marseille et Montpellier), le PSG ne précise pas si l'international français va faire le déplacement.

Les cinq joueurs qui s'entraînent à part depuis le "Japan Tour" (Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler et Rafinha) restent eux aussi à quai. Thilo Kehrer, dernier élément à avoir été écarté du groupe de Christophe Galtier, n’est pas non plus convoqué pour ce Trophée des champions.

Le groupe du PSG pour le Trophée des champions :

Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi.