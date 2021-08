Turquie: un joueur de Besiktas victime d'un malaise en plein match

Fabrice Nsakala, arrière gauche de Besiktas, a été victime samedi d'un malaise en plein match lors de la deuxième journée de championnat face à Gazisehir. Le joueur et le club ont depuis donné des nouvelles rassurantes.

La rencontre samedi entre Gazisehir Gaziantep et Besiktas, comptant pour la deuxième journée de la Super Lig, le championnat turc, a été marquée par le malaise de Fabrice Nsakala en plein match. Le franco-congolais, titulaire au poste d'arrière gauche pour la partie, s'est effondré à la 71e minute, victime donc d'un malaise.

N'Sakala rassure sur son état de santé

Logiquement, Nsakala n'a pas pu reprendre sa place à l'issue de son malaise et a été remplacé par Ridvan Yilmaz. Il a été transporté directement à l'hôpital pour y passer des examens et se reposer. Quelques heures après la rencontre, qui s'est soldée par un 0-0, le joueur a publié une photo sur ses réseaux sociaux, le pouce en l'air et le sourire aux lèvres.

Fabrice Nsakala est bien connu en France pour avoir été formé par Troyes. Il était passé professionnel dans l'Aube en 2008, et y est resté jusqu'en 2013 avant un départ pour Anderlecht. Il a porté au total à 113 reprises le maillot de l'ESTAC. Il avait rejoint Besiktas en août 2020, après une expérience à Alanyaspor.

L'international congolais, âgé de 31 ans, a repris connaissance sur le terrain ce samedi, après avoir reçu des premiers soins. "Comme je le dis toujours, allez les Aigles", a réagi Nsakala sur Twitter, pour rassurer les fans de Besiktas. Son pronostic vital n'est pas engagé.