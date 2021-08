Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Nice-OM

Marseille doit s’imposer ce dimanche à Nice pour rester au contact des premiers du classement de la Ligue 1 au terme de la troisième journée. Un duel entre des Aiglons ambitieux et des Phocéens surmotivés (20h45).

L’OM doit trouver la formule pour gagner en régularité et enfin signer un match plein en Ligue 1. Face à Nice, tombeur de Lille (4-0) le week-end dernier, les partenaires de Dimitri Payet n’auront pas le droit à l’erreur ce dimanche en clôture de la troisième journée de championnat.

Inconstant malgré sa victoire contre Montpelier (3-2), le club phocéen a laissé filé des points précieux contre Bordeaux (2-2) malgré deux buts d’avance. Face à des Aiglons affamés, les protégés de Jorge Sampaoli devront livrer un grand match sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Une affiche de la L1 à suivre direct dès 20h45 sur la plateforme Amazon.

Marseille veut rester invaincu

Prétendant au podium, voire mieux en cas de raté du PSG de ses autres rivaux, l’OM n’a plus de de temps à perdre. Avec quatre points en deux matchs, Marseille accuse déjà un retard sur le club francilien. En cas de défaite face à Nice, Paris prendra déjà le large avec cinq longueurs d’avance.

Séduisants en attaque, les pensionnaires du Vélodrome doivent aussi gagner en consistance sur le plan défensif. Pas encore au point dans ce secteur de jeu (quatre buts encaissés), les Phocéens voudront garder leur cage inviolée et ainsi se rapprocher d’un troisième match sans défaite.

Surtout, la formation olympienne doit l’emporter pour ne pas laisser d’autres clubs accéder aux premières places du classement et nourrir de sérieux espoirs pour la suite de la saison. Respectivement opposés à Lyon et Bordeaux ce dimanche, Clermont et Angers tenteront de poursuivre leur sans-faute en ce début de saison.

En cas de nouvelles victoires du détonnant promu auvergnant ou du SCO, l’OM n’aura plus le choix: il faudra battre le Nice de Christophe Galtier. Une victoire face aux Niçois et leur nouveau coach, aurait des allures de gros coup pour les Marseillais.

Le programme TV de la 3e journée de L1

- Lyon-Clermont, ce dimanche dès 13h sur Amazon

- Bordeaux-Angers, ce dimanche dès 15h sur Amazon

- Metz-Reims, ce dimanche dès 15h sur Amazon

- Montpellier-Lorient, ce dimanche dès 15h sur Amazon

- Strasbourg-Troyes, ce dimanche dès 15h sur Amazon

- Rennes-Nantes, ce dimanche dès 17h sur Canal + Sport

- Nice-OM, ce dimanche dès 20h45 sur Amazon