Monaco: Diop s'excuse pour ses propos "pas appropriés" après la défaite contre Lens

Sofiane Diop a présenté ses excuses après avoir réagi un peu trop brusquement selon lui suite à la défaite de l'AS Monaco contre Lens (0-2), samedi, lors de troisième journée de Ligue 1.

Le Monaco flamboyant du début d'année a disparu. Avec un seul point en trois rencontres et deux défaites, l'ASM peine en ce début de saison 2021-2022. Interrogé à l'issue du nouveau revers concédé à domicile ce samedi contre Lens (0-2), Sofiane Diop n'a pas caché son mécontement. Le jeune milieu offensif a ensuite fait machine arrière et a regretté le langage (un peu trop) fleuri utilisé pour analyser ce duel de la troisième journée de Ligue 1.

"Mes propos d’après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n’étaient pas appropriés, a estimé Sofiane Diop dans un message posté sur les réseaux sociaux dans la soirée. Je m’en excuse auprès de tous, les supporters et le Club. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler!"

Après le coup de sifflet final, Diop avait été cash : "Il n'y a pas d'analyse, avait-il lancé au micro d'Amazon Prime Video. On a été bidons. On ne s'est pas créé d'occasions. On a eu une possession assez stérile. Il n'y a pas de conclusion... Les mots sont durs. On a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre focus sur l'objectif du club. Là, on part un peu en couilles."

Diop et Kovac réclament du changement

Troisième de Ligue 1 la saison passée, le club de la Principauté n'est que l'ombre de lui-même en ce début de championnat. Au coeur d'un été où Monaco espère également se qualifier pour les poules de la Ligue des champions, les protégés de Niko Kovac enchaînent les mauvaises performances. Surpris par Lorient et Lens, Monaco a déjà perdu de précieux points dans la course à l'Europe. Suffisant pour déclencher la colère de Sofiane Diop après la défaite face aux Artésiens.

Un sentiment partagé par son coach, même si le technicien croate y a mis plus de formes que son joueur. "Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce n’est pas la tactique, c’est l’état d’esprit, la passion à mettre sur le terrain, croire dans ce que l’on fait, se battre les uns pour les autres", a lancé Niko Kovac en conférence de presse.

Et l'ancien entraîneur du Bayern d'ajouter: "Si on pense qu’il suffit de rentrer sur le terrain et qu’on va gagner car on est l’AS Monaco, ça ne suffira pas. J’ai le sentiment qu’on prend les choses un peu à la légère. Il n’y a rien d’acquis."

Monaco condamné à l'exploit face au Chakhtior

Toujours en rodage en Ligue 1, Monaco n'a plus de temps à perdre. Mercredi soir, l'ASM se déplace mercredi en Ukraine pour y affronter le Chakhtior Donetsk lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. Battus sur leur pelouse de Louis-II (0-1), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder n'ont plus le droit l'erreur.

Pour rêver de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, il faudra l'emporter à Kharkiv pour un match délocalisé sur le terrain du Metalist. Tout sauf une mince affaire face à l'équipe désormais dirigée par l'Italien Roberto de Zerbi et habituée des joutes continentales. Malgré son rétropédalage, le cri du coeur de Sofiane Diop aura peut-être porté ses fruits. Réponse en Ukraine puis le week-end prochain face à Troyes en Ligue 1.